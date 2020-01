Alberto Chicote ('Auténticos'): "No somos justos cuando hablamos de las personas con discapacidad"

Atresmedia confía en Alberto Chicote y lo demuestra con un nuevo proyecto para laSexta. El chef se aleja por esta vez del mundo de la alimentación para presentar 'Auténticos', un docushow en el que acompaña a personas con diferentes discapacidades que aspiran a cumplir sus sueños. A partir de este miércoles 15 de enero en prime time, los espectadores podrán seguir el camino de Andrea como aspirante a cinturón negro de kárate; el deseo de Alejandro de llegar a trabajar con un gran jefe de cocina o la historia de Ana como apasionada del baile.

Alberto Chicote, presentador de 'Auténticos'

Adaptación del formato internacional 'Down with a dream', 'Auténticos' está producido por Tresmedia (Atresmedia Studios). En su entrevista a FormulaTV, Chicote nos habla de su esperanza de favorecer una sociedad más inclusiva y comparte sus reflexiones después de comprobar las barreras sociales que cada día padecen personas con síndrome de Down, Asperger o parálisis cerebral: "Lo que intentamos es ayudarles a salvar esos obstáculos para que logren aquello que quieren o sueñan", define el presentador, muy satisfecho con la audiencia de las Campanadas en Antena 3 y que ya prepara nuevas temporadas '¿Te lo vas a comer?' y 'Pesadilla en la cocina'.

Aunque sea alejado de la cocina, ¿es uno de los proyectos más ilusionantes de su carrera?

Sería como elegir a papá o a mamá. Es muy difícil determinar cuál más o menos. Lo que sí es cierto es que los días previos a un estreno son muy emocionantes. Y a mí no se me pierde eso, que podía cogerle la costumbre, pero me sigue pareciendo igual de emocionante que cuando estrené 'Pesadilla en la cocina'. Igual que la primera vez que miras las audiencias de un programa que se estrena, es diferente al resto de emisiones.

¿Cuál va a ser el funcionamiento de 'Auténticos'?

Yo lo defino así: tenemos el privilegio de acompañar y ayudar a personas que tienen un sueño y están dispuestas a hacer lo que sea por conseguirlo. Eso en primera instancia. Después, todos los protagonistas son personas que tienen una discapacidad. Pero me gusta señalarlo de este modo, porque cuando la gente vea el programa se dará cuenta de que el hecho de que tengan o no una discapacidad se va a quedar en segundo plano. Lo más importante es que van a conocer a unas personas con una capacidad de esfuerzo, desarrollo, trabajo, ilusión que los van a volver locos.

¿Algún episodio te ha chocado especialmente?

No puedo decir uno concreto, son diferentes. No es lo mismo encontrarte con Alejandro que sueña con ser cocinero y trabajar con un gran jefe de cocina, que encontrarme con Ana, que lo que quiere y lleva soñando toda su vida que es bailar y nunca ha podido. O Andrea, que quiere ser cinturón negro de kárate y tiene síndrome de Down. Es decir, pasar un tribunal de kárate sobre el que nosotros no podemos hacer nada y que los maestros de la federación digan: la prueba que ha hecho esta chica igual que cientos ese mismo día la hacen apta o no para el cinturón negro. Ese tipo de cosas son muy emocionantes. A mí ese tipo de cosas me emocionan mucho. Me emociona mucho el esfuerzo de las personas, con eso soy un tipo de lágrima fácil. Me pongo a ver las Olimpiadas y cuando veo a un tío que lleva toda su vida entrenado ara jugárselo en tres minutos de carrera o un salto, y veo que ha logrado su objetivo, hay gente que aplaude, yo aplaudo y lloro. A mí luego que pierda mi equipo un domingo me importa un bledo y hay gente que se tira 3 días llorando. Escuchar a Eli, una muchacha que adora los animales y su sueño es poder a cuantos más mejor. Está dispuesta a hacer cosas que no ha hecho en su vida después de casi 40 años a mí eso me deja sin palabras.

Chicote acompaña a los protagonistas de 'Auténticos'

¿Hay un mensaje implícito a los políticos?

Una de nuestras protagonistas, Dara, es una chica con discapacidad física e intelectual, va en silla de rudas, pero su sueño es poder defender a toda la gente que como ella tiene más barreras de las que debiera. Y su sueño es ser una activista es decírselo a esos, poderse plantar delante de alguien que de verdad pueda tomar decisiones y decirle esto es lo que pasa. Lo que pasa es que para poder construir un discurso y decirlo pues el esfuerzo no es pequeño. Es algo que tú te podrías plantear en unos días pero alguien con discapacidad necesito más tiempo y esfuerzo para poderlo construir y llevarlo a cabo.

¿La aspiración debería ser que una persona con discapacidad pudiese participar en un programa como 'Top Chef' pero con los medios y apoyo necesarios?

No sé, no tengo la respuesta a eso y no sé si sería posible. Para empezar, yo he intentado retirar el término normal de mi vocabulario porque me he dado cuenta de que hasta las palabras no son del todo adecuadas. Cuando yo hablo con personas con discapacidad se refieren a sí mismos así, pero entramos en el error de definir a dos grupos de personas. Son cosas de las que te das cuenta cuando te acercas. No somos justos cuando hablamos de las personas con discapacidad. En este programa no hay ni buenismo gratuito, ni primas, ni nada más allá de tratar a una personas que tienen unos problemas diferentes a los tuyos. Hay que recibirles y ayudarles a salvarlos para lograr aquello que quieren o que sueñan.

Chicote hace valoración de las Campanadas junto a Cristina Pedroche

¿Qué valoración hace de las Campanadas de Antena 3?

Cuando vi que nos habíamos quedado a una décima de Televisión Española, que es el espacio más tradicional para despedir y recibir el año, que ellos van sin publicidad y nosotros sí, yo me lo tomé como un triunfo enorme, no personal, pero que hemos conseguido en Atresmedia romper algo que parecía absolutamente insalvable, que es que las campanadas se ven en TVE. Formar parte de eso mola.

¿Sobre el vestido de Cristina Pedroche y todo lo que acarrea queda algo más por decir?

Mira, no me preocupo de dos cosas: de que los millones que nos ven se puedan comer las uvas sin equivocaciones, lo primero. Y luego, como a todos los que damos campanadas, no meter la pata y salir en los zappings de los próximos 30 años. Pero después de seis años los nervios de la primera vez se han pasado. Del vestido de Cristina Pedroche me entero en el último momento, en el mismo instante que los espectadores, no sé ni el color. De hecho, Cristina siempre dice que le gusta ver la cara que pongo yo porque soy la primera persona que lo ve en directo puesto y tal como ella lo ha imaginado. No es nada que me preocupe en absoluto, me da igual.

¿Para cuándo nuevas temporadas de 'Te lo vas a comer' y 'Pesadilla en la cocina'? ¿Algún otro proyecto en mente con Atresmedia o por agenda ya es imposible?

Pues terminamos de grabar 'Auténticos' hace un mes. Ya estábamos grabando a finales de año la tercera temporada de 'Te lo vas a comer' y cuando terminemos de grabar esto empezaremos con la octava de 'Pesadilla en la cocina'. En mi vida no me aburro, eso seguro. Mi relación con Atresmedia se basa en la confianza y dependo de ellos, pero yo con una temporada de 'Auténticos', otra de 'Te lo vas a comer', otra de 'Pesadilla en la cocina', a eso súmale las Campanadas.... No me queda tiempo. Todos los programas que yo hago llevan mucho tiempo de grabación y confío en que haya una segunda temporada de 'Auténticos', porque quien vea los cuatro primeros minutos no se va a querer perder el resto de programas.