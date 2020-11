Alberto Chicote: "Dar las Campanadas es mágico y este año será mi séptima vez, ya por detrás de Ramón García"

Tras dos exitosas temporadas de '¿Te lo vas a comer?', laSexta estrena su tercera tanda de programas el jueves 19 de noviembre para seguir dando respuestas a través de investigaciones y denuncias. En estas nuevas entregas, Alberto Chicote dará respuesta a las siguientes preguntas: "¿Qué hay detrás de la comida asiática que pedimos a domicilio? ¿Qué es la comida de quinta gama? ¿A qué inspecciones sanitarias están sometidos los restaurantes? ¿Existe fraude en la comida ecológica? ¿Sabemos qué pan comemos? Hablamos con el presentador para que nos cuente todos los detalles, que nos hable del futuro de 'Pesadilla en la cocina', y que nos cuente cómo se siente volviendo a ser presentador de las Campanadas en Antena 3.

Alberto Chicote, mirando tomates en el especial de comida eco de '¿Te lo vas a comer?'

Para empezar fuerte, cuéntame qué es con lo que más vamos a alucinar de cada programa de esta doble entrega de estreno de temporada.

En el primero hablamos del pan de masa madre y en el segundo, de los productos ecológicos. Lo que vamos a hacer es responder aquellas preguntas que los consumidores nos hacemos respecto a un producto. Si yo te digo "masa madre" lo primero que te viene a la cabeza son dos preguntas: ¿Qué demonios es eso de la masa madre? Porque si no eres panadero ni cocinero, seguramente no lo sepas, pero sí que te suene. Y te suena a mayor calidad, a que es más sano, más rico y más caro. La segunda pregunta es: ¿Lo que estoy comprando yo es pan de masa madre? Lo que vamos a hacer es responder a esas dos cuestiones. Cómo se elabora, por qué es un producto más caro, por qué es más sano... Y vamos a comprobar si todos aquellos que te venden un pan de masa madre cumplen con la normativa y los parámetros necesarios.

El espectador se va a llevar muchas sorpresas, eso está garantizado

E imagino que nos vamos a llevar muchas sorpresas.

Os vais a llevar muchas sorpresas, eso está garantizado. El consumidor, como yo y como todos, no contamos con la manera de poder comprobar si un producto es o no es. Imagino que entre lo último que hayas comprado no figurará un pH-metro. Tú no tienes manera de comprobarlo, así que lo hemos hecho por ti. Nos hemos ido por panaderías comprar pan de masa madre y hemos comprobado si se pueden denominar así o no. Cuando hemos visto que sí, enhorabuena, y cuando hemos visto que no, hemos ido a pedir explicaciones. No os cuento más que si no os destripo todo el programa.

Uno de vuestros objetivos, aparte de denunciar, supongo que será cambiar los hábitos de los espectadores como consumidores.

Desde la primera temporada hemos ido logrando que el programa vaya bien en términos de audiencia, pero también en repercusión social. Creo que en este caso también van a mover tanto al consumidor como a los organismos que están al cargo de vigilar que se cumplan las normativas.

Sí, y ya ha pasado que gracias al programa se han abierto nuevas investigaciones.

Hay casos como los que hemos hecho de las residencias o el del marisco y el atún, que han movido al consumidor o al menos a que este tenga más información de lo que se lleva a casa; pero sobre todo ha hecho mover a algunas instituciones y a algunos organismos para aumentar una labor de vigilancia para controlar la garantía que tenemos los consumidores a la hora de poder adquirir un producto.

Alberto Chicote, en la entrega de '¿Te lo vas a comer?' dedicada a la comida china

¿Os habéis planteado hacer una entrega especial de ver si los temas tratados han cambiado en cierta medida desde su emisión?

No sé si la productora o la cadena se lo ha planteado. En todo caso, como ahora mismo no podemos grabar un programa como '¿Te lo vas a comer?' porque supone viajar y estar con mucha gente, pues sería imposible. No sé si será algo que se pueda plantear para más adelante.

Estaba previsto empezar a grabar nuevas entregas de 'Pesadilla' a mediados de abril, pero no pudo ser

Supongo que ese mismo problema lo tenéis con 'Pesadilla en la cocina'.

Claro, la octava temporada la íbamos a empezar justo después de terminar de grabar la tercera de '¿Te lo vas a comer?'. Si ya se vio un poco capada porque íbamos a grabar 8 capítulos y dos de ellos se quedaron sin grabar porque estuvimos hasta el último día antes del Estado de Alarma, pues no sé qué pasará. Estaba previsto empezar a grabar nuevas entregas de 'Pesadilla' a mediados de abril, pero no pudo ser. El proyecto se ha quedado parado hasta que se pueda. Y ya veremos cómo hacerlo.

Supongo que a los restaurantes, tal y como está la hostelería por la crisis del coronavirus, les vendrá bien vuestra ayuda.

Nosotros siempre tratamos de dar toda nuestra ayuda a todos los restaurantes en los que hemos trabajado. Unos lo han usado de un modo y otros de otro. No sé cómo nos enfrentaremos a una temporada nueva cuando empecemos a grabarla. No sé ni siquiera cuándo empezaremos a grabarla. Cuando se plantee veremos cómo actuar.

Diariamente me llega algún mensaje de gente diciéndome: "Mira esto"

Volviendo a '¿Te lo vas a comer?', ¿cuánta gente se ha puesto en contacto con vosotros proponiendo temas?

Diariamente. Tengo un canal abierto para que todo el mundo me pueda escribir lo que quiera en mi Instagram. Todos los días me llega algún mensaje de gente diciéndome: "Mira esto". A veces es con respecto a temas que ya hemos tratado de "mira lo que pasa en la residencia de mi abuela" o "mira lo que dan de comer en mi colegio" o muchas veces que son de temblar, te lo garantizo.

Alberto Chicote, en la tercera temporada de '¿Te lo vas a comer?'

Tendréis ahí temas acumulados para 20 temporadas más.

No quisiera yo ser tan agorero, porque por un lado me gusta mucho hacer el programa, pero por otro es bastante desasosegante el que haya todos estos temas que tratar. Me gustaría que en un tiempo no existiesen estos temas y no hubiera que ejercer esa denuncia.

Esta va a ser mi séptima ocasión y creo que ya me coloca detrás de Ramón García como el presentador que más Campanadas ha dado

Me paso al tema de las Campanadas. Cristina Pedroche ya ha hablado al respecto pero tú no te has pronunciado mucho.

Estoy muy ilusionado porque hacer las Campanadas siempre me ha gustado mucho. Me parece algo mágico poder formar parte de ese momento en que todo un país está pendiente de la entrada del año, me vean a mí o no me vean a mí. El 31 de diciembre, salvo los que están trabajando y alguno que no lo ve nunca, todo el mundo está pendiente de la tele para ver el cambio de año. Para mí, poder participar en eso es un privilegio. Siempre me lo tomo de la misma manera. Esta va a ser mi séptima ocasión y creo que ya me coloca detrás de Ramón García como el presentador que más Campanadas ha dado. Espero llegar a la altura de Ramón antes de jubilarme. Este año será diferente, porque todos tenemos muchas ganas de que ese paréntesis que se abrió e 13 de marzo se cierre cuanto antes. Tenemos la esperanza de que sea en 2021 el momento en el que se cierre y eso lo convierte en un año muy esperanzador.

Todos los años cosecháis éxitos, pero parece que este año La 1 con Ana Obregón os lo va a poner difícil.

Me enteré el otro día y será una oportunidad fantástica para conocerla. Nunca he tenido la ocasión de cruzarme con ella y este 31 nos vamos a cruzar por la Puerta del Sol. Me encantará poderla saludar y no nos podremos abrazar, pero aunque sea lo haremos con la mirada.