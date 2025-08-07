Por Roberto Ponce López |

Alberto Gras, MasterChef ', ha dado a conocer algunos datos muy curiosos. Además, ha desvelado que dos participantes de su edición

Todo ello lo ha comentado en sus redes sociales, donde ha respondido a una pregunta de uno de sus seguidores, quien tenía mucha curiosidad en conocer cómo vivían durante los meses de grabación y dónde. Alberto ha dado todos los detalles y curiosidades que ocurrieron en aquella edición de la que fue partícipe.

Alberto, concursante de 'MasterChef 8', ha desvelado cómo se vive en el concurso y dónde estuvieron asilados

"Vivimos todos en una casa enorme, en una mansión a las afueras de Madrid", comenzó explicando. Tras ello pasó a decir las condiciones de ese encierro, del que dijo: "No tienes móviles y en nuestro caso compartíamos habitación". Sin embargo, en ese momento se acordó de algo más y paró su explicación con un "bueno, espera, espera. Esto no es del todo así". En ese momento iba a desvelar un secreto muy jugoso que ocurrió en esa edición del programa.

"Durante los primero cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estuvieron viviendo en un hotel. La gente que vivía en el hotel tenía móvil y pues les iban a ver al hotel familiares", explicó Alberto. Esto lo comentó en referencia al aislamiento en el que están todos los concursantes, ya que nadie los puede visitar ni se pueden comunicar con nadie del exterior.

Según Alberto, tanto Andy García como Ana Iglesias no convivieron con los demás concursantes durante los primeros programas

"Nosotros estábamos encerrados completamente, llamando una vez a la semana durante cinco minutos con una persona que controlaba todo lo que decíamos", explicó sobre esa situación. A pesar de ello, él lo veía bien, si hubiera sido igualitario para todos. "Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?", concluyó.

Las personas con privilegios, según Alberto

La cosa no quedó ahí porque Alberto desveló que esas dos personas que no estuvieron aislados y que vivieron en un lugar diferente a los demás fueron quienes tuvieron las posiciones más altas en el concurso. "Justamente fueron las dos personas que quedaron primero y segundo ese año, pero bueno, eso es ya otro tema", dijo.

Es decir, con esos datos que dio el aspirante de 'MasterChef 8', podemos saber quiénes fueron, según él, esos concursantes que tuvieron dichos privilegios. Estaríamos hablando de Andy García, que quedó en segundo lugar, y de la ganadora de ese año, Ana Iglesias. Después de todo esto, Alberto comentó en su propio vídeo la explicación que les dieron desde el programa para que no todos vivieran en el mismo lugar: "que no había sitio".