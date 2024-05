No, no es la primera vez que Samantha Vallejo-Nágera cocina en 'MasterChef': Este fue su primer cocinado

Por Joan Centelles Martínez |

Los espectadores de la séptima gala de 'MasterChef 12' presenciaron algo que no están muy acostumbrados a ver: a Samantha Vallejo-Nágera detrás de los fogones. Fue en la prueba de eliminación cuando la empresaria se atrevió con la alta cocina. "Estoy encantada de cocinar en 'MasterChef'. Si es que llevo 34 años de profesión ya, y me encanta cocinar".

Samantha Vallejo-Nágera, Eneko, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en 'MasterChef 12'

A pesar de la sorpresa de la audiencia, no es la primera vez que la jueza se enfunda la chaquetilla, pues. Es un habitual del programa ver a Pepe Rodríguez Jordi Cruz hacer gala de su mano en la alta cocina. Sin embargo, la jueza confesó que apenas se atreve porque no tiene especialidad en este tipo de cocina. "", admitía durante el programa.

En esta ocasión preparó una lubina al vapor, con un puré de céleri, un crujiente de tirabeques y una salsa de hinojo y anís. A este plato le puso por título "Pepe y Jordi" y lo coronó con dos playmobils en "homenaje a estos 12 años juntos". Los seguidores del programa no tardaron en reaccionar ante algo que ven pocas veces en el programa de La 1. Las redes se llenaron de memes y mofas hacia la cocinera. "¡Samantha cocinando! Pedid un deseo", comentaba un usuario en X.

Me he quedado frita en el sofá viendo #Masterchef y al despertar he visto a Samantha cocinando. ¿Alguien puede confirmar que no sigo soñando? ???? — Beatriz González (@cutrecina) May 6, 2024

Samantha con la chaquetilla puesta metida en cocinas. Esto sí que es un hecho histórico ???????????????????????? #MasterChef — Valeria ???? (@valeriis_93) April 15, 2024

Cosas que veremos pasar sólo una vez en la vida: el cometa Halley, a Samantha cocinando en #masterchef — Marta Swedish (@CryptoDEXia) May 6, 2024

Probó de su propia medicina

El cachondeo en redes no fue el único. Sus compañeros Pepe Rodríguez y Jordi Cruz bromeaban entre risas sobre este hecho poco usual. "¿Qué nos hará, el típico puré de céleri ese que hace todo el mundo en los catering?", decía el toledano. "No sé. Yo es que como no tengo referencias", contestaba el catalán. La jueza se enfrentó así a los comentarios de sus compañeros, y vivió en primera persona lo que sienten los aspirantes de talent.