Por Roberto Ponce López |

Viajeros Cuatro ' estuvo visitando Segovia, lugar que fue el protagonista del programa. En la plaza de Pedraza, uno de sus municipios más icónicos,de uno de los programas más exitosos de RTVE, ' MasterChef '.

Samantha Vallejo-Nágera regenta 'Casa Taberna' junto a su marido y la chef fue la encargada de mostrar sus bondades en el formato de Mediaset. La segoviana esperó a la cámara de 'Viajeros Cuatro' en la plaza de Pedraza, en la que ella comentó algunas de sus vivencias durante los años.

Samantha Vallejo-Nágera estuvo en 'Viajeros Cuatro' para mostrar su negocio en Pedraza

"Aquí he jugado a la rule, que era el juego que se jugaba aquí en los soportales, he saltado a la comba en esta plaza, me he tomado mi primer botellín, las fiestas del pueblo... Ha sido mi infancia, parte de nuestra vida", explicaba Vallejo-Nágera sobre ello. Después les llevó a su restaurante, del que destacó la fachada diciendo: "No se le puede cambiar el estilo, hay que hacer la teja antigua, las casas de piedra, la reja bonita y eso al final se nota".

Por otro lado, la jueza de 'MasterChef' desveló qué tipo de menús tiene su restaurante y si ella trabaja allí. "Tenemos unos menús con los platos que me gustan a mí, no es alta cocina, es sencilla, muy Samantha. Yo aquí no cocino, estoy en la taberna saludando a la gente y haciéndome fotos", comentó al respecto.

Samantha Vallejo-Nágera regenta junto a us marido un restaurante y hotel que enseñó en 'Viajeros Cuatro' para Mediaset

Pero la presentadora no solo iba a mostrar la fachada, también enseñó a los espectadores uno de los lugares más especiales del negocio. "Esta era la taberna de Pedraza de toda la vida, desde 1900. La barra estaba aquí, era pequeñita, y estaba don Mariano todo el día sirviendo sus chatos de vino", comentó mientras enseñaba una pintura del antiguo dueño del lugar.

La parte final del negocio

La gastronomía no es lo único que engloba ese restaurante de la chef, ya que también cuenta con varias habitaciones en la planta alta del negocio. Esas habitaciones hacen de hotel para los turistas que visiten el municipio y quieran hospedarse en la plaza de Pedraza. Según contó, los precios rondan los 300 euros la noche.

Sin embargo la presentadora hizo una confesión sobre lo que ahora es ese hotel. "Esto era la casa de Marianete y Lucía, vivían arriba y abajo tenían la taberna. Cuando se quedó vacía a todos nos daba mucha pena y al final mi marido me convenció. Esto es un lujazo, un lujo sencillo. No puedo estar más contenta", explicó la segoviana.