La quinta gala de 'El debate de las tentaciones', a cargo de Sandra Barneda, adelantó algunas imágenes de la entrega de 'La isla de las tentaciones' del miércoles 15 de diciembre. Entre ellas, se pudo ver cómo Tania Medina reflexionaba sobre su relación con Stiven y su decepción por las palabras de Alejandro Nieto. Unas imágenes que llegaron a emocionar a su padre, Alberto, quien recibió el aplauso del público al manifestar el orgullo que sentía por la sensatez que demostraba su hija.

"Para mí esta noche, es decisiva. Lo que vea, creo que me va a indicar por qué camino va mi relación, así que voy a estar muy atenta y espero no decepcionarme más", manifestaba Medina, en un breve extracto de la próxima hoguera. En ella, la canaria reconocía que "Stiven sí es una tentación para mí. Fuera, podría fijarme en él al cien por cien, porque es una persona que es muy atractiva y es un chico maravilloso, me lo ha demostrado". Asimismo, al borde del llanto, la novia de Nieto declaraba que "me duele muchísimo" y recordaba el hecho de que su pareja, "antes de entrar me dijo que le daba muchísimo miedo que alguien me conociera de verdad y se enamorara de mí, o que pudiera sentir algo por mí".

"Tengo un cacao...", susurraba la canaria, al borde del llanto, arropada por sus compañeras, antes de que concluyera el breve adelanto con el que, tal y como apuntó Barneda, emocionó a su padre. "Ella siempre habla de esa manera, con valores y te habla siempre con el corazón. A todas las personas que la escuchan, les llega", manifestaba el defensor de Medina, tras lo cual declaró que "es mi hija y estoy orgulloso de ella", recibiendo un aplauso de los presentes. "La veo que está enamorada, pero Stiven le puede llegar a gustar no solo físicamente, sino también como persona. No solo dentro de la isla, sino también fuera", confesó el padre de la participante, quien también dejó claro que la canaria "entra enamorada de Alejandro y su gran decepción son las palabras que ha dicho Alejandro durante el programa, que es lo que a ella le ha destrozado todo".

El padre de Tania se emociona en directo hablando de su hija ????



???? #TentaciónDBT5 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/W56f5LzPDi — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 14, 2021

"Está pensando que me va a perder"

En medio de la confusión de Medina sobre Stiven y Nieto, el programa mostró otras imágenes en las que la canaria charlaba con Gal·la Mora, quien apuntaba sobre el tentador que "él ya tiene ilusión, se le nota. Está pendiente de ti todo el día". "Yo echo de menos a mi novio, no voy a mentir. Solo que me ha decepcionado, porque no me lo esperaba que hablara así", confesaba su compañera quien, tras el veto a Stiven, "sé que me está pidiendo por favor que no me confunda".

"Él me dijo que uno de mis miedos es que tú dentro encuentres a una persona mucho más fácil que yo, porque él tiene una vida muy complicada y, para nosotros, el estar juntos, tranquilos, es muy complicado", desveló la canaria, sobre Nieto. De hecho, Medina confesó ser consciente de que "él ahora mismo está pensando que me va a perder, pero no sabe que me va a perder por lo que él ha dicho, no por Stiven". "Yo he conectado con Stiven, pero el tema de mi novio es aparte", subrayó la canaria.