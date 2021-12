El hecho de que Zoe Mba se saltara las normas en 'La isla de las tentaciones' para poder ver a su novio en la hoguera de los chicos, tuvo su recorrido muchas horas después de lo ocurrido. De hecho, terminó levantando ampollas entre la barcelonesa y sus compañeras, durante la cita con Sandra Barneda para elegir a los solteros con los que tendrían sus próximas citas. Una tensión en medio de la cual, la presentadora no dudó en reprochar a la novia de Josué Bernal lo poco que había pensado en los demás al acudir al encuentro del marbellí, en contra la mecánica del reality.

Sandra Barneda reprende a Zoe en 'La isla de las tentaciones'

"Creo que está enfadada conmigo", apostaba Mba, con la llegada de Barneda a Villa Paraíso. De hecho, la presentadora no dudó en recordarle que "en la última hoguera, transgrediste todas las normas. Esa actitud va a tener consecuencias graves. En su momento, te las comunicaré". "Quería pedirte disculpas, porque sé que te di un susto, pero me puse muy nerviosa. El no verlo en imágenes me supuso comerme mucho la cabeza y mi imaginación me jugó una mala pasada", explicó la barcelonesa, a quien Barneda reprochó el hecho de que "no tuviste en cuenta las normas. Todas tus compañeras también lo están pasando mal". "¿Cuál fue el detonante?", quiso saber la presentadora. "No puedo estar sin él, de verdad. Necesitaba verle la cara para suplicarle que no la cagase, que confiase en mí, que nos vamos a casa juntos, saber que me quería", confesó la novia de Bernal, entre lágrimas, ante lo que la presentadora apuntó que el reality "también implica honestidad por tu parte".

"Chicas, ¿creéis que lo hizo porque lo echaba de menos o porque no confía en él?", preguntó Barneda. "Yo tengo que ser sincera y creo que, del todo, no confía en él. Quizás piensa que puede hacer algo de lo que se puede arrepentir", opinó Tania Medina, mientras que Sandra Férriz manifestó que "si tú confías en una persona, tienes que dejar que sea él mismo, con lo cual no me parece un buen gesto por su parte, pero yo lo respeto". "Yo creo que fue un cúmulo de todo: entre que no vio imágenes y las pocas que vio la descuadraron los esquemas, se puso nerviosa y creo que también celosa", apostó por su parte Rosario Cerdán, quien quiso dejar claro que "me creo que lo eches de menos, porque se te nota". "Esta chica me la trae al pairo. Yo necesitaba verlo y ya está. No hay más explicación", replicó Mba, molesta, momento en el que Barneda observó que "te has quedado mucho más tranquila al ver a Josué y eso es muy injusto para el resto". "Es que yo para eso soy muy egoísta", admitió la aludida.

Zoe dice que algunas de sus compañeras no echan de menos a sus parejas ¿Con quién te posicionas?



???? Con el resto de chicas

?? Con Zoe



???? #LaIslaDeLasTentaciones5 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/NzsmDJBLPU — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 8, 2021

"Deberían haberme apoyado"

Zoe se enfrenta a las opiniones de sus compañeras en 'La isla de las tentaciones'

"A mí también me habría gustado que Nico viniera y tampoco lo pude ver", señaló entonces Gal·la Mora, de acuerdo con las palabras de la presentadora. "No todo el mundo es igual. Se me está tachando de loca y, lo siento mucho, yo no opino así. Yo lo eché de menos y quería verlo, punto", se defendió Mba, a quien Cerdán quiso señalar que "no es un ataque, te estamos dando nuestra opinión". "Me molesta que se me juzgue tanto. Yo soy así, lo siento por ser tan impulsiva", señaló la barcelonesa. La presentadora recalcó entonces que "nadie te está juzgando. Tus compañeras son libres, igual que tú, y no se han saltado las normas. Estoy segura de que todas echan de menos a sus parejas", ante lo que la novia de Bernal saltó para señalar que "no todas. Y perdón que lo diga así. Hay personas a las que sus novios ya les han fallado".

Las palabras de la barcelonesa no gustaron a sus compañeras, entre las cuales Mora apuntó que "eso no significa que no le eche de menos", mientras Cerdán recalcaba que "una cosa no quita la otra" y Medina criticaba que "no está bien decir eso". "Al igual que también opináis vosotras, yo también puedo opinar. Y todas las opiniones son respetables", argumentó su compañera, molesta, por lo que la canaria replicó con calma que "no te estamos atacando y, en el momento en el que tú dices eso, no estás dentro de ellas para saberlo". "Yo tampoco os estoy atacando", aseguraba Mba, quien se mostró en desacuerdo "con la actitud que han tomado, porque considero que mis compañeras, en vez de opinar por mí, deberían haberme apoyado en mi decisión". "Me ha molestado que se tomen la libertad de decir que desconfío de mi pareja, cuando realmente no es así", añadía la barcelonesa que, no obstante, ella misma había afirmado desconfiar de Bernal antes de acudir a su encuentro.