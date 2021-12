La cuarta entrega de 'La isla de las tentaciones 4' contó con la inesperada irrupción de Zoe Mba en la hoguera de los chicos, después de que, además de no ver imágenes de su novio, Josué Bernal, viera un vídeo en el que Jennifer, una nueva soltera, llegaba a Villa Playa. La recién llegada compartía un pasado en común con el marbellí y, ante el temor de que pudiera surgir algo entre ellos, Mba acudía al encuentro de su novio contra las normas del programa, tras conseguir engañar al equipo. Una decisión por la que, como comunicó Sandra Barneda, habría consecuencias, que comenzaron por la decisión del programa de obligar a Bernal a tener su próxima cita con Jennifer.

Josué, nada convencido al verse obligado a tener una cita con Jennifer en 'La isla de las tentaciones'

La presentadora acudió a Villa Playa para que los participantes escogieran con qué solteras mantendrían su próxima cita, antes de lo cual, Barneda comunicó que Jennifer había sido la elegida para recibir el "collar del veto", por el que no solo no podría tener citas con alguno de los participantes, sino que también tendría que abandonar la villa durante un día entero. "Estoy bien, me lo esperaba. Creo que lo que hizo a Zoe reaccionar así fue porque me vio, por lo que pasó", valoró la soltera, tras conocer la decisión de las habitantes de Villa Paraíso.

La soltera apostó entonces por que sí era una tentación para Bernal, puesto que "en el pasado hablamos, había atracción". "La atracción está, pero él se escabulle mucho cuando lo busco, porque sabe la repercusión que puede tener luego", apuntó la tentadora. La presentadora preguntó entonces al marbellí si entendía "que Zoe haya querido vetar a Jennifer": "sí. Ahora ya me ha quedado clarísimo: mi novia se plantó en la hoguera por las imágenes que vio jugando con Jenny", reconoció Bernal. En ese momento, Barneda sorprendía al novio de Mba al anunciar que "el haber sobrepasado las normas, tiene sus consecuencias. La primera es que Jennifer me devuelva el collar. Y, además, vais a tener la cita juntos. Tendréis tiempo para aclarar lo ocurrido".

???? Josué es penalizado por los actos de Zoe y no solamente se levanta el veto a Jennifer sino que será su cita



???? #LaIslaDeLasTentaciones5 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/2AAVKKlzxe — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 8, 2021

"No me apetecía tener una cita con ella"

Josué habla con Jennifer tras conocer el primer castigo del equipo de 'La isla de las tentaciones'

"Zoe se va a poner...", comentó Darío Sellés, mientras su compañero mantenía una expresión muy seria, por lo que Barneda quiso saber si "estás enfadado. "Pues sí, porque no me apetece, la verdad", reconoció el aludido quien, ante las cámaras, explicó que "me ha molestado que le quitasen el collar del veto a Jennifer, porque realmente no me apetecía tener una cita con ella. En caso de haber podido elegir, habría elegido a Diriany".

"Nos lo vamos a pasar bien, como dos colegas, y punto. ¿Qué más quieres que haga? A mí, en esta tesitura, tampoco me apetecía tener una cita contigo, pero es lo que hay", declaraba Jennifer, al concluir el encuentro con la presentadora. "Ya, pero después de ver que te han puesto el collar a ti, de ver lo que hizo mi novia fue por ti, darte una cita a ti sería reventarla", apuntó Bernal, nada convencido, ante lo que la soltera trató de tranquilizarlo al señalar que "tendremos la cita, le vas a demostrar que no va a pasar nada y ya está".