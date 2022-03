"Let's discoteque right at my home" fue una de las frases más pegadizas del Eurovisión 2021. El mérito de esto fue de The Roop y su tema "Discoteque", con el que consiguieron el octavo puesto en la gran final de la última edición del festival con sus tintes electrónicos y aires bailables.

Alberto Velasco y The Roop

Este éxito les animó a seguir creando música y ahora acaban de empezar a grabar su nuevo videoclip que contará con talento español. Según ha sabido FormulaTV en exclusiva, el actor y bailarín Alberto Velasco se encuentra en Lituania, país de origen de The Roop, para coprotagonizar el video de su próximo tema.

El trabajo de Velasco en el videoclip lo será por partida doble, aunando sus dos grandes facetas. Por un lado, como actor, será uno de los personajes que muestre el videoclip, pero por otro, como profesional de la danza, también bailará contemporáneo. Sin duda, seguro que esta banda consigue crear un nuevo numerazo con el que nos haga bailar a todos la coreografía que está bailando Velasco en Lituania.

Estarán en la PreParty de Madrid

El viernes 15 y sábado 16 de abril se celebrará en Madrid la PreParty, que contará con un gran número de participantes en Eurovisión 2022, artistas de años anteriores y algunos candidatos del Benidorm Fest, la preselección española. Entre ellos, The Roop actuará en vivo y en directo en el Concierto de Bienvenida de la Pre-Party y, con ellos, estará el actor Alberto Velasco.