El alcalde de Valencia solicitará formalmente que Eurovisión 2023 se celebre allí si gana Chanel

La fiebre por el Festival de Eurovisión continúa propagándose a lo largo y ancho de nuestras fronteras. El certamen ha pasado de considerarse como algo "casposo" a copar el interés de un gran número de espectadores, pero también de nuestros políticos. Joan Ribó, alcalde de Valencia, avisa: quiere que la ciudad que preside se convierta en la sede de cara a 2023.

El puesto que consiga Chanel Terrero en la Final del 14 de mayo es todavía una incógnita, pero las expectativas son grandes. Mientras que las casas de apuestas vaticinan un quinto lugar, el número de vualizaciones de su primer ensayo en TikTok coloca a nuestra representante como la segunda candidatura que mejores número congregó. En caso de que España gane Eurovisión 2022, Ribó ha confirmado su intención de que Valencia se convierta en la sede oficial del evento un año después.

"¡Eurofans! Sábado por la mañana, playa; al mediodía, paellita; por la noche, Eurovisión. ¿Qué os parece el plan para 2023? Si Chanel gana, propondré formalmente Valencia para que sea la ciudad que acoja la próxima edición. Es una cuestión de voluntad, no monetary", aseguraba desde su perfil de Twitter. Este posicionamiento no sorprende, y más teniendo en cuenta los beneficios que reportó la primera edición del Benidorm Fest a la localidad de la Costa Blanca.

Eurofans! Dissabte pel matí, platja; al migdia, paelleta; per la nit, #Eurovision ????

Què vos sembla el pla per a 2023?



???? Si Chanel guanya proposaré formalment #València perquè siga la ciutat que aculla la pròxima edició.



És una qüestió de voluntat, no monetary????#EuroValència pic.twitter.com/6nQ0DQcLnO