Jordi Évole presenta "Eso que tú me das", la última entrevista a Pau Donés "sin manual de instrucciones"

Tras pasar por el Festival de Málaga y emocionar a los espectadores que han tenido la ocasión de haberlo visto ya, el documental "Eso que tú me das", en el que Jordi Évole entrevista abiertamente a Pau Donés, pocos días antes de fallecer. Era un proyecto secreto, nadie supo de aquella grabación en la Vall d'Aran y la noticia se hizo pública una vez el artista ya no estaba entre nosotros.

Santi Alverú y Jordi Évole, en la presentación de "Eso que tú me das"

El 30 de septiembre llega a los cines "Eso que tú me das" y, desde Barcelona, Évole ha presentado este documental para contar todo lo que ha supuesto hacer este proyecto tan especial. "Es una entrevista que empieza por 'no sé qué preguntarte' y la siguiente es '¿qué has hecho esta mañana?'. Eso ya marcaba el tono", asegura el periodista.

Una entrevista sin manual de instrucciones

Una de las grandes dudas que tenían Donés y Évole era si podrían acabar la entrevista. El músico dudaba de sus propias fuerzas y decía: "No sé si lo vamos a acabar". Por ello, el periodista recuerda que en todo momento hubo "un punto de tensión y nerviosismo por no saber si podríamos hacerlo". Por fortuna, así fue. "Lo que sucede es mágico. Para esta entrevista no hay manual de instrucciones, ni para el que hace las preguntas ni el que las responde", asegura el Évole destacando este momento: "Cuando descubres el aspecto que tiene Pau, dices: 'Joder'. Pero es un efecto que me da la sensación de que a los 3 minutos se pasa y ya estás dentro de su discurso".

Évole insiste en la presentación que se trata de "un trabajo muy sensible que no sabes qué reacción va a tener" en aquellos que lo vean. "Yo a Pau nunca le manifesté dudas y le dije rápidamente que sí que lo iba a hacer", cuenta el periodista, pero admite que llamó a Elena, su oncóloga, para pedirle consejo. Él quería que fuese útil y sirviera a otra gente y ella es la que le dijo que adelante, que además Pau siempre había dado visibilidad a esa enfermedad.

La charla no podía ser lacrimógena

Durante la presentación se le ha cuestionado al periodista si en algún momento les entraron ganas de llorar al estar tratando ese tema con ese invitado. "Ya lo habíamos llorado todo antes de grabar", cuenta Évole, quien añade: "Llegar llorados nos permitió que la conversación fuera una más y la emoción no nos embargó. Contuvimos la emoción hasta el momento que nos despedimos ya fuera de cámara". Respecto al tono, confiesa que tenían claro que "la charla no podía ser lacrimógena ni regodearnos en la pena", pero sí que "había voluntad de que hubiese montaña rusa de emociones".

Pau Donés

¿Por qué Pau eligió a Jordi?

Jordi Évole es uno de los mejores entrevistadores de España tal y como lo ha demostrado en gran número de ocasiones. Pero hay más. Por ello, se le ha planteado la pregunta a él mismo por qué Pau Donés le eligió para hacer esta última entrevista. "Por mi físico y porque Mercedes Milá no podía", ha respondido con mucho humor el periodista, asegurando a continuación que no lo tenía claro. Uno de los hermanos del músico, presente en la rueda de prensa ha informado que la elección se debe a muchos motivos: porque sabía cómo él lo iba a hacer, que no iba a caer en el sensacionalismo, que ya se conocían y que habían trabajado juntos y siempre había quedado muy contento.

Solo en cines, al menos hasta 2021

Este proyecto de Producciones del Barrio y Atresmedia Cinema se estrena en los cines y Mercedes Gamero, directora general de la segunda, afirma que "es un orgullo llegar a 245 salas con la ayuda de Warner. Desde Antena 3 queremos seguir apoyando que la cultura es segura y es importante seguirlo haciendo es estos momentos". Évole asegura que este proyecto era "casi un experimento, no sabíamos qué íbamos a hacer", refiriéndose si iría para televisión o para cines, aunque reconoce que "la tentación era lo antes posible verla en televisión".

Sin embargo, "para el equipo este proyecto tenía una sensibilidad muy especial, y en la televisión hay mucho fast food, lo habríamos puesto y ya está, pero esto necesitaba una digestión más lenta", detalla Évole, a lo que Gamero añade que es importante la emoción colectiva en el cine y no tener distracciones como el móvil. Siguiendo todavía con la duda, el periodista recuerda que cuando murió Donés, uno de sus familiares le llamó para pedir que esperaran un mes para sacar a la luz el proyecto y Évole le dijo que no se preocupara, que no había prisa. Además, es a él a quien propuso llevarlo a cines y le pareció una buena idea.

La recaudación se donará a investigación

Évole se ha encargado de recordar durante la presentación de que no va a haber otro estreno que no sea cines hasta 2021, haciendo clara alusión a que no llegará, al menos hasta ese año, a la televisión. "La película solo se va a poder ver en cines y eso nos va a permitir que la parte de la recaudación nuestra (Producciones del Barrio) y Atresmedia, que no sé si es un 25% o 30%, lo vamos a donar a VHIO, el Vall d'Hebron Institute of Oncology".