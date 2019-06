Alejandra Andrade ('Fuera de cobertura'): "Hemos tratado temas que afectan más directamente a los españoles"

La periodista Alejandra Andrade ('Encarcelados', 'Callejeros') vuelve a ponerse frente a las cámaras de 'Fuera de cobertura' con el estreno de su tercera temporada. Fiel a sus orígenes, el formato vuelve dispuesto a destapar y denunciar las injusticias que para otros medios pasan inadvertidas, involucrándose para ello en situaciones conflictivas y peligrosas. Una realidad social que esta temporada han querido acercar a los españoles, abordando temas que afectan directamente al ciudadano español ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras.

El programa producido por Producciones Imposibles, productora de Andrade, y Onza Entertainment estrena temporada el miércoles 12 de junio a las 22:45h en Cuatro. En la primera entrega el equipo de 'Fuera de cobertura' pondrá frente a las cámaras a varios jefes de la narcotráfico, españoles y extranjeros, que gobiernan sobre la Costa del Sol, así como a los policías que pusieron en marcha la mítica Brigada Costa del Sol en la década de los 70. En una entrevista concedida a FormulaTV, la periodista nos ha avanzado las claves de la nueva temporada y los problemas que ha tenido que afrontar en esta nueva temporada.

¿Cómo afrontas la nueva temporada? ¿Más relajada al ser la tercera o al contrario?

La verdad que estoy tranquila porque creo que los temas esta temporada son más cercanos a los españoles, entonces creo que a la gente le va a interesar mucho el programa y estoy tranquila, la verdad. Tengo ganas de que se estrene ya.

Hemos salido fuera de las fronteras, fuera de España, pero todos los temas tienen un denominador común y es que llegan muy de cerca a los españoles y les afectan

El objetivo principal del programa es denunciar las injusticias que para el resto de medios suelen pasar desapercibidas pero, ¿hay algo que diferencie esta temporada de las dos anteriores más allá de las temáticas?

La filosofía del programa sigue siendo la misma que es denunciar situaciones injustas y conseguir temas que están fuera de cobertura, que son de difícil acceso. En eso mantenemos la misma filosofía y sigue siendo lo mismo. La diferencia es que hemos tratado temas que afectan más directamente a los españoles, es decir, hemos viajado, hemos salido fuera de las fronteras, fuera de España, pero todos los temas tienen un denominador común y es que llegan muy de cerca a los españoles y les afectan. Denuncian temas que están viviendo de cerca los españoles, creo que son temas mucho más cercanos que a lo mejor en otras temporadas que nos hemos ido a Egipto, nos hemos ido a Estados Unidos... Esta temporada también hemos viajado pero son todo temas que afectan directamente a los españoles.

En temporadas anteriores te hemos visto en Guantanamo, Rusia, Egipto... ¿Qué lugares vamos a ver en esta nueva entrega?

Hemos estado en España pero también hemos salido. Por ejemplo uno de los temas de los que más me gustan, de los que me parecen más potentes de toda la temporada son españoles explotados en Holanda, en pleno corazón de la Unión Europea. Como las mujeres que trabajan en la fresa en Huelva nos hemos encontrado a españoles en esa situación pero en Holanda, haciendo el trabajo que ciertos europeos no quieren hacer, un poco como los últimos ciudadanos europeos haciendo trabajos en un país europeo llama muchísimo la atención.

Sí que hemos viajado, también hemos hecho otro de médicos que están inmigrando por horas, que tiene que salir fuera de España por los recortes que ha habido en sanidad. Médicos que para completar el sueldo que ganan aquí en España están saliendo de nuestro país, acumulan vacaciones aquí se van a hacer horas extras a Irlanda o Inglaterra para llegar a un sueldo digno.

¿Dirías que ese es el tema que más te ha llegado o sorprendido?

El de los españoles en Holanda me ha parecido muy heavy por la situación en la que están viviendo, es que son empresas de trabajo temporal que captan a trabajadores de toda Europa. Antes sobre todo iban rumanos y ciudadanos de países del este, ahora están yendo muchísimos españoles y muchísimos italianos. En Holanda por situación estratégica hay muchísimas fábricas desde donde se distribuye todo lo que pedimos por Internet, pues todo lo que sale de Europa sale de Holanda. ¿Qué pasa? Que hay aquí muchísimas denuncias, por eso nos enteramos del tema en la embajada española, que cuando llegan ahí no es como les han contado por teléfono o como les han explicado antes de ir ahí. Les alojan en unos sitios que vulneran los derechos humanos y es que están compartiendo unas habitaciones que parecen celdas, o sea, es impresionante, llama muchísimo la atención ver a españoles en esa situación.

Este es el que más me ha sorprendido en cuanto a denuncia, luego hemos hecho otros, por ejemplo hemos hecho uno que es genial de los magnates chinos. En China están los más multimillonarios y hemos acompañado a un magnate que viene aquí a España a hacer negocio, a comprar terrenos, a comprar de todo y le hemos seguido desde que pone un pie en España, viendo todas las negociaciones... También hemos hecho uno de estos de ricos que a mí me encantan.

Imprescindible para mí son "Españoles explotados en Holanda" y "Emigrar por horas", el de los médicos, por que es algo que nos llega tan de cerca, que te indigna tanto

¿Cuál consideras imprescindible su visionado?

Imprescindible para mí son "Españoles explotados en Holanda" y "Emigrar por horas", el de los médicos, porque es algo que nos llega tan de cerca, que te indigna tanto y que te impresiona tanto... Al final ver a compañeros nuestros, o sea, gente licenciada, gente preparadísima que está siendo explotada en pleno corazón de Europa me parece como tema periodístico, como tema de denuncia me parece de los mejores periodísticamente hablando.

Y luego el de los médicos porque dices, una carrera como medicina que solamente para acceder a estudiarla tienes que ser de los mejores, ver luego cómo los ingleses y los irlandeses están disfrutando, están aprovechando el talento de nuestros médicos. Deberían estar aquí pero se están yendo a otros países porque no pueden estar aquí, eso me llamó la atención.

Y ya como experiencia me ha encantado hacer uno que se llama "Alta cocina, altas presiones". No sé si sabes que hay muchos chefs que están renunciando a las Estrellas Michelin porque no pueden soportar la presión y ha habido incluso en Francia un chef que se suicidó. Gente que renuncia a sus estrellas porque no puede soportarlo, entonces, hemos puesto la cámara para ver un poco lo que hay detrás, para ver cómo es esa presión cuando te dan una Estrella Michelin. Hemos acompañado a un chef, que la verdad es súper emocionante el reportaje porque le acompañé a él, su obsesión es conseguir la Estrella. Le acompañamos hasta Lisboa a la entrega de Estrellas Michelin para ver si le dan la Estrella o no, entonces ese reportaje es muy divertido.

En el primer capítulo sobre el narcotráfico en la Costa del Sol podremos ver a un miembro de la guardia civil admitiendo la participación de uno de sus compañeros en dichas prácticas ilegales. ¿Se conocerá algún nombre importante involucrado?

Esto es un grupo que es la Brigada Costa del Sol, hay una serie ahora en Telecinco, 'Brigada Costa del Sol', que está inspirada en este grupo que son los que crearon la brigada. Fueron los primeros policías que con pocos medios empezaron a trabajar en esto que pasó hace muchos años, en los 70. Ya entonces en aquel momento descubrieron a otros compañeros que pasaron al otro lado. Yo creo que este reportaje es diferente, ya que se han hecho bastantes de narcos, lo que pasa que hemos ido más allá, estamos acostumbrados a ver más reportajes de este tipo. Ya hicimos otro en Galicia muy cañero.

La jefa con la que hablamos es una mujer, que también es raro en el mundo del narco que haya mujeres y hemos conseguido acceder a una histórica

La diferencia de este reportaje es que accedemos a los verdaderos jefes de las mafias. No es que el narcotráfico se haga en Marbella o se haga en Fuengirola, son los que mandan, son los que venden sus mansiones. Hemos visto muchos reportajes de narcos pero acceder a los que realmente mandan es muy complicado y, además, la jefa con la que hablamos es una mujer, que también es raro en el mundo del narco que haya mujeres y hemos conseguido acceder a una histórica. Esto es lo que diferencia a otros programas que hemos podido ver de narcos porque al final lo que hacemos es en la Costa del Sol, donde hay más de 100 mafias instaladas, y accedemos a una de ellas. El leitmotiv del programa ha sido porque ha habido mogollón de violencia en los últimos años en la costa del sol que no habíamos visto hasta ahora, es decir, ha habido bombas, ha habido ajustes de cuentas a plena luz del día, mataron a un narco a la salida de la comunión de su hijo en la puerta de la iglesia. Yo creo que antes estaban un poco tapados, no salían a la luz y ahora la gente está nerviosa, no solamente la policía sino los ciudadanos de Marbella, de San Pedro, toda esa zona que dicen, joder es que ahora esto esta pasando a plena luz del día.

Al igual que 'Viajeros Cuatro' ha aprovechado su visita a Turquía para visitar los escenarios de la famosa telenovela de Divinity 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'. ¿Visitarás las localizaciones de 'Brigada Costa del Sol'?

Pues hombre, a mí no me parece mala idea la verdad, es la misma cadena. A mí no me parece mala estrategia, para nada, pero la verdad que yo no tengo ni idea.

Lo difícil de verdad es acceder a gente que manda de verdad en el narcotráfico, porque esta gente no tiene ningún interés en salir en un programa

Como es normal en estos casos, los protagonistas y responsables de los hechos que denunciáis no son muy dados a dar la cara. ¿Ha sido difícil que la gente hablara? ¿Han intentado por algún medio paralizar una entrevista o presionar para que no grabarais ciertos momentos o a ciertas personas?

Estos reportajes no son fáciles, son investigaciones que llevan muchísimo tiempo. Por ejemplo este de narcos en la Costa del Sol yo llevaba años intentando hacerlo. Porque al final grabar a los chavalitos que descargan o grabar a un jefe intermedio de una organización con la cara tapada o de espaldas como ya hemos visto en otros reportajes, o en otras cadenas incluso, es relativamente fácil. Ya me acuerdo yo que en 'Callejeros' hacíamos este tipo de reportajes hace muchos años y lo difícil de verdad es acceder a gente que manda de verdad en el narcotráfico, porque esta gente no tiene ningún interés en salir en un programa contándolo por mucho que nosotros mantengamos toda la credibilidad y nos comprometamos con ellos.

Sí tienes miedo porque al final estás tratando con gente que es muy mala

¿Has sentido en algún momento que tu vida corría peligro? ¿Alguna frase explícita como "por aquí no"?

Sí que tienes miedo porque al final estás tratando con gente que es muy mala y gente que se dedica a lo que se dedica. Para haber llegado en una organización en la que trabajan muchas personas y en la que ganan millones y millones de euros, porque te estoy hablando de cómo recibieron en mansiones, o sea, un nivel súper alto.

Yo creo que ellos ya saben que me dan a mí el acceso porque no solamente hemos entrevistado a los que mandan sino que nos han dado acceso a otros un poquito más bajos para ver cómo funciona. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención que son los nuevos narcos, son chavalitos que han estudiado en los mejores colegios, que han estudiado fuera de España, que saben inglés, que saben francés, o sea, que están muy preparados está nueva generación. No son los que están en La Línea que han nacido en un barrio marginal y empiezan a trapichear con droga. No, no, es gente preparada para los negocios.

Al acceder a esa gente yo tengo que tener todo el cuidado del mundo a la hora de hacer el reportaje, que no se identifique nunca jamás a la mansión que nos han llevado. El miedo está ahí porque ellos al final han confiado en mí para darme una información y un acceso que no se ha visto antes en la tele. Porque ya te digo que en otras cadenas o en otros sitios han podido hacer otros reportajes pero es un acceso que ya hemos visto más veces antes.

Más allá de los responsables directos, ¿habéis recibido algún toque de atención por abordar ciertos temas? ¿Habéis tenido que desistir en algún un tema debido a las trabas interpuestas? ¿Has sido víctima de algún tipo de censura?

No, no he tenido ningún problema. Siempre hay gente con la que hay que tener cuidado o que no quieren que salgan determinadas cosas. Por ejemplo, en el de Holanda, detrás de todas estas empresas temporales que contratan a los trabajadores, esos trabajadores curran para empresas muy gordas. A esa gente no le interesa, lógicamente, que hablemos de esto pero no he tenido ningún problema grave. Nosotros nos marcamos un objetivo y hemos ido a por él y no hemos tenido ningún problema. Ahora ya después de la edición no sé qué pasará pero de momento no.

¿Habéis recibido alguna directriz o alguna pauta por parte Mediaset o habéis tenido total libertad?

La elección de los temas es muy difícil y cada vez lo es más. Porque claro, hemos hecho 16, la primera temporada fueron ocho, ahora otros ocho y estábamos de acuerdo en que nos apetecía acercar los temas más a España y a los españoles aunque tuviéramos que viajar y salir fuera. Pero la elección de temas no es nada fácil porque siempre optamos por temas difíciles, por temas complicados. No es un tema que digas venga pues me cojo la cámara y voy allí, son temas que tienen una producción difícil, algunos se nos caen porque no lo conseguimos, hay veces que intentas hacer una cosa y no la conseguimos, otros porque de repente te crees que es un temazo y luego no. Y al revés, hay otros que de repente empiezas a tirar de la manta, hicimos uno de la pederastia de la iglesia muy cañón que de repente teníamos una víctima y hemos conseguido otra víctima más del mismo cura.

Al final un buen tema, si es un tema potente lo vemos nosotros lo ven los de Cuatro y lo ven los espectadores

Es difícil llegar, pero al final llegamos a un acuerdo. A lo mejor para que salgan los ocho temas tenemos 20 o 30 temas sobre la mesa. Al final es acuerdo, es decir, estás en reunión de temas. Es verdad que ya de las otras temporadas te van saliendo otros porque el que te digo de narcos lo llevamos intentando desde la primera temporada y ha salido ahora. Al final un buen tema, si es un tema potente lo vemos nosotros, lo ven los de Cuatro y lo ven los espectadores. Lo difícil es llegar a ese tema y que tenga todos los ingredientes que necesitamos nosotros para el programa: que sea de denuncia; que tenga movimiento el tema, es decir, que la gente no sienta que un reportaje es plano. No es fácil para nada, pero bueno temas siempre van a existir y siempre van a estar ahí la cosa es conseguirlos.

Además de 'Fuera de cobertura', ¿estás preparando o tienes pensado realizar más proyectos con su productora?

Lo estamos intentando. Al final como somos un grupo reducido de equipo y 'Fuera de cobertura' es un programa muy difícil, necesitamos estar todos al 100%. Entonces, nos encantaría, hemos movido alguna cosa, estamos viendo otras cosas... Pero 'Fuera de cobertura' nos quita tanto tiempo que al final no es fácil.

A mi me encantaría tener una quinta, una sexta, una séptima... Así hasta que me jubile

Por último, ¿tendremos cuarta temporada? ¿Te apetecería o prefieres dar una vuelta de tuerca a lo que estás haciendo en 'Fuera de cobertura'?

A mí me encantaría seguir toda la vida haciendo reportajes como los que estoy haciendo ahora y con el equipo con el que lo estoy haciendo ahora. Aparte, como cada año ofrecemos más cosas nuevas, cada año vamos mejorando. Yo creo que el primer año detectas un fallo, el segundo otro... Y ya yo creo que por fin hemos llegado a un punto que está empezando todo a rodar y a mí me encanta. A mí me encantaría seguir, yo me considero una privilegiada y me parece un lujo tener un programa de reportajes, de periodismo en prime time. Me encantaría tener una quinta, una sexta, una séptima... Así hasta que me jubile, pero ya sabes cómo es esto de la tele que nunca se sabe.