Alejandra Rubio, harta de Kiko Hernández: "Están utilizando a mi abuela"

El conflicto entre Kiko Hernández y la familia Campos sigue todavía candente a pesar de que Carmen Borrego parecía haber enterrado el hacha de guerra. No obstante, Alejandra Rubio sigue todavía muy molesta con el colaborador de 'Sálvame' y así lo ha manifestado en 'Viva la vida'. "Cualquier abuela, ve que hablan así de su nieta, y no querría estar con esa persona", empezaba diciéndole la joven a Toñi Moreno.

Alejandra Rubio y Kiko Hernández

"Estoy segura de que mi abuela no sabe lo que Kiko Hernández ha dicho de mí, porque yo he tenido una conversación con ella", aseguraba Alejandra Rubio, dejando claro que no piensa decirle a María Teresa Campos todo lo que está pasando realmente con el de 'Sálvame'. "Yo no lo quiero contar nada porque no quiero que lo sepa", confesaba la colaboradora de 'Viva la vida'.

"Le pregunté qué hacía con él. Y me dijo: 'Bueno, es que ha venido a comer' y le dije que no se portaba muy bien y me dijo: 'Eso es porque no le conoces lo suficiente'", explicaba Rubio, contando la conversación que mantuvo con su abuela. "Creo que la están utilizando porque creo que se sigue riendo de Carmen. Para mí es una falta de respeto", declaraba la hija de Terelu Campos.

No la conoce

Además de mantener esa conversación con Toñi Moreno, Alejandra Rubio también contestó a las críticas del de 'Sálvame' sobre su trayectoria laboral. "Kiko no me conoce de nada, es verdad que estoy aquí por mi familia, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el problema tan grande? De todas formas, he trabajado en la noche lo más grande, levantándome para ir a la universidad habiéndome acostado tarde. Yo sé lo que es currar", aseguraba ella.