'La isla de las tentaciones 4' inauguró su segundo programa en la noche del miércoles 17 de noviembre con las primeras citas de los participantes con sus solteros elegidos. Además, las dos villas recibieron la visita de Sandra Barneda, quien les mostró las primeras imágenes del inicio del reality de sus respectivas parejas, lo que no dejó muy contentas a las inquilinas de Villa Paraíso, especialmente a Tania Medina, quien se quedó totalmente anonadada al escuchar cómo su novio, Alejandro Nieto, hablaba de ella en Villa Playa.

Las chicas de 'La isla de las tentaciones', atentas a las primeras imágenes de sus novios

"Como yo la he tratado, no puede decir nada malo de mí. ¿Que se enamora de otro? Pues te digo que, como yo, no la va a follar nadie. En la vida", soltaba Nieto, en medio de un recopilatorio de imágenes de los cinco protagonistas del reality, en las que bailaban con las solteras y se mostraban muy cercanos con ellas, algunos más que otros. "Y tú vas a seguir cortándote, ¿no? Vas a seguir llorando en tu habitación, ¿verdad?", le soltaba Sandra Férriz a una llorosa Zoe Mba, tras concluir el vídeo, para después añadir que "mira que te lo he dicho, que no pierdas el tiempo". "Yo estoy disfrutando del momento y se lo he dicho a todas. Igual que ellos se lo pueden pasar bien, tenemos que disfrutar", declaró la murciana, tajante.

Por su parte, Medina pudo pronunciarse sobre las palabras que su pareja había lanzado sobre ella: "he flipado un poco. Me ha parecido muy feo, pero como dije en su día, Alejandro es muy torpe y siempre dice comentarios muy desafortunados". "Me he sentido como una tía más y se supone que soy la persona con la que se va a casar", confesó la canaria, quien añadió una vez a solas que "es su forma de hablar, pero no me lo esperaba. Espero que rectifique y sepa que no es la manera más adecuada de hablar de tu pareja". En el lado casi opuesto a la calma de Medina, tanto Gal·la Mora como Mba no dudaron en manifestar sus ganas de abandonar el reality, después de lo poco que habían visto. "No quiero estar aquí. Me da vergüenza", reconocía la primera, al borde del llanto. La castellonense explicó que "me duele, porque creía que Nico iba a ser quien iba a estar llorando todo el día y me ha dado una hostia en la cara".

"No quiero que esté tanto con Josué"

Tania Medina critica las palabras de su novio en 'La isla de las tentaciones'

"Esto no lo voy a aguantar", apostaba Mba, quien había roto a llorar nada más concluir el vídeo, al ver el comportamiento de su novio, Josué Bernal. "Que mis amigas me supliquen que me lo pase bien y que a mitad de la fiesta me suba a mi habitación a llorar porque no estoy cómoda, porque me acuerdo de él, y que él a la primera de cambio suelte el comentario... esto es lo que provoca que sienta que no me respeta", declaró la barcelonesa. Asimismo, Mba criticó de su pareja que "se piensa que con eso se va a comer el mundo y está muy equivocado. Lo único que va a conseguir es perderme y quedarse solo". "Sé cómo es y que, muchas veces, para hacerse el macho, suelta comentarios inoportunos. Sé que le gusta gustar, pero quiero que mi novio me dé mi lugar y me valore", recalcó la participante, a solas ante las cámaras.

De hecho, la barcelonesa tuvo que escuchar como, especialmente Medina y Rosario Cerdán, cargaban contra Bernal y lo acusaban de ser el instigador del comportamiento de sus novios en Villa Playa. "Yo sinceramente, tengo un poco de miedo. Sé que Alejandro tiene mucha personalidad, pero cuando se junta, lo siento chicas, con chicos tan 'Josué', creo que se puede dejar llevar", manifestó la canaria, quien incluso llegó a admitir que "no quiero que esté tanto tiempo con Josué" y opinó que el marbellí "está muy desafortunado". En el caso de Cerdán, la valenciana tachó a Bernal de "mala influencia" y afirmó que "es como el cabecilla del grupo y está influenciando a todos los chicos a hacer todo lo malo. Es que se le nota", ante la aparente conformidad de sus compañeras.