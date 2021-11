La cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' se inauguró el miércoles 10 de noviembre en Telecinco, con una primera entrega en la que Josué Bernal y Zoe Mba protagonizaron un primer encontronazo durante la entrega de collares por parte de los tentadores. Una tensión que volvió a evidenciarse al día siguiente, cuando en un nuevo reencuentro, Mba no dudó en reprocharle a su pareja su fría actitud, especialmente en comparación con otros de sus compañeros, algo que no gustó nada al marbellí.

Josué y Zoe discuten en 'La isla de las tentaciones'

"No he pasado buena noche. No me sentí ayer querida por mi novio, respetada por él. No sentí que me diera el lugar que me merezco. Tal vez yo necesitaba que lo mostrara un poquito", reconoció la barcelonesa, cuando Sandra Barneda quiso saber cómo se encontraba. "Si ayer acabamos como acabamos, fue por tu reacción. No fue mi culpa, fue tuya", le echó en cara su pareja, quien también le recriminó el ser "una chica a la que le encanta mandar, siempre quieres llevar la razón y tienes una autoridad por la que hay que hacer lo que tú digas. Y estoy cansado de eso, a mí no me manda nadie".

"No lo entiende", soltó Mba, frustrada y al borde del llanto, momento en el que recibía el apoyo de sus compañeras. "Creo que estás siendo demasiado duro. Ella necesita una palabra de aliento, algo de amor, porque al fin y al cabo estáis separados. Entonces, sé un poquito más blando", le instó Rosario Cerdán a Bernal, mientras que Tania Medina añadía que no era posible "que nos reencontremos ayer y ahora, y no muestres ni un poquito de cariño, de comprensión. Tú te enamoraste de ella así, no puedes pretender ahora cambiarla". "Comprendo que la haya molestado, pero no voy a ser un tonto. Intenta coaccionarme y cohibirme siempre, y no es la primera vez", insistió Bernal.

Parece que esto va a ser más duro de lo que pensaban Josué y Zoe. Viendo esto, ¿quién lleva razón?



???? Josué

?? Zoe



???? #LaIslaDeLasTentaciones1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/AlrHYKIwMw — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 10, 2021

"Mi novio está de puta madre"

Darío y Sandra, emocionado en 'La isla de las tentaciones'

"No solamente es mi pareja, es mi vida. Lo que necesitaba era un simple comentario como decirme que me ama, es lo único", explicó Mba, a solas ante las cámaras. De hecho, el disgusto de la barcelonesa se hizo más evidente cuando, a continuación, presenció como Darío Sellés se emocionaba al hablar de su novia, Sandra Férriz, quien también se vio al borde del llanto como él. "Él está regular y mi novio mientras, está de puta madre, yo no lo entiendo", mascullaba Mba, indignada por la actitud de su novio.

"Despertarme sin ella, ha sido rarísimo. Lo peor es que no quiero que me falle. Quiero estar con ella", confesaba mientras Sellés, en medio de una situación en la que se podía oír quejarse a Mba por el hecho de que Bernal "es de piedra". Mientras, la pareja de su compañera declaraba tenerlo "muy claro, pero no sé si ella lo tiene claro", ante lo que Férriz le instaba a que "estés supertranquilo, porque no hay nadie como tú, de verdad". "Me ha parecido un poco extraño verlo emocionado, porque lo he visto muy pocas veces en su vida así, y menos por mí", confesaba la murciana, tras el encuentro.