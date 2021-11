'La última tentación' alcanzó su octava y última emisión en la noche del miércoles 3 de noviembre, en la que los protagonistas del reality se reunieron en sus hogueras finales. Citas en las que, en el caso de Alejandro Bernardos y Mayka Rivera, comenzó cargada de tensión ante la actitud distante del primero, cuyas dudas se fueron disipando a lo largo del encuentro hasta que, en la decisión final, ambos apostaron por continuar con su relación a pesar de sus diferencias.

Alejandro y Mayka discuten en su hoguera final de 'La última tentación'

"Espero ver un Alejandro que sienta lo mismo que yo por él. Espero ver algo bueno de él hacia mí", deseó Rivera, antes del encuentro, mientras que su pareja ansiaba "que sea reflexiva y que intente entender por lo que he pasado". "Me he dado cuenta de que estoy muy enamorada de él. Pensé que no lo estaba porque me pedía mucho cariño y me exigía muchas cosas que no podía darle. Y al no tenerlo, sentía que lo había perdido y me he dado cuenta de que lo quiero en mi vida, me hace falta", confesaba la murciana, a solas con Sandra Barneda, tras lo cual recibía a un frío Bernardos, quien se negó a abrazarla o darle un solo beso. "No entiendo la actitud", confesó una desconcertada Rivera. "Yo tampoco entiendo la tuya estos días. Me siento traicionado, vendido y vacilado", reconoció el recién llegado, iniciando un enfrentamiento sobre lo que le había disgustado de ella.

"No me has guardado respeto ni confianza", le recriminó Bernardos, a lo que Rivera replicó que "tú también has hecho comentarios, y más feos que los míos". La pareja se enfrascó entonces en una disputa sobre los celos que tenían uno u otro, para después ver imágenes de la estancia de la murciana en Villa Playa. Rivera aseguraba entonces que sus conversaciones o momentos con Gonzalo Montoya o Pablo Moya se debían a las "cuentas pendientes" que tenía con ambos, lo que no convenció a su novio. El hecho de que la participante también hubiera lanzado algunas declaraciones poco alabadoras sobre Bernardos, tampoco pareció ayudar a limar las asperezas. "Lo que he vivido contigo han sido muchas peleas", recordó Rivera, que criticó de él que "sigues una línea y no sales de ella", ante lo que el aludido defendió que "tengo una rutina". "No te amoldas a mí. Me exiges mucho", insistía la murciana.

"Esto se va a solucionar seguro"

Alejandro y Mayka se sinceran en 'La última tentación'

Con el fin de que dejasen las cosas claras, Barneda intervino para plantear a cada uno de ellos la misma cuestión: ¿estaban enamorados? "Me jode, pero sí, me di cuenta aquí. Pero claro, con estas cosas...", reconoció Bernardos, mientras que Rivera aseguró estar muy enamorada. "Lo que más temía antes de venir era que se te enfriara la relación o de que pasara exactamente lo que acaba de pasar y quedarme planchada aquí, sin irme contigo", confesó la murciana, al borde del llanto, momento en el que reconoció que "me he tirado todos los días pensando en ti, pero no veo que haya una mejoría en la relación". "Creo que necesitáis miraros un momento a los ojos, dejar los reproches y hablar desde el corazón", los animó la presentadora, por lo que la pareja se sentó frente a frente, para tomarse las manos y sincerarse. "Quiero salir contigo bien, que empecemos de cero, que confíes", solicitó Bernardos.

"Prométeme que, si salimos de aquí juntos, esto se queda cerrado para el resto de la vida. No te he hecho nada", apuntó Rivera, antes de que su novio admitiera que "aquí me he dado cuenta de muchas cosas. Reconozco que quizás me he equivocado a veces contigo, que te he echado cosas en cara que no debía y que eres una tía muy válida. De verdad que te quiero". Unas declaraciones que culminaron con besos y abrazos, antes de anunciar su decisión de abandonar juntos el reality. "A pesar de que tenemos muchos choques, pienso que esto se va a solucionar seguro, porque lo más importante que tenemos y lo que más nos une es el amor", declaraba una feliz Rivera, a la que se sumó su pareja para añadir que "aunque tengamos diferencias, tengo clarísimo que me quiere". "Espero que tengáis paciencia el uno con el otro y seáis muy felices", deseó Barneda, antes de despedirse de ellos.