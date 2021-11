'La última tentación' concluía en la noche del miércoles 3 de noviembre con su octava y última entrega, en la que las cinco parejas protagonistas se vieron cara a cara en las hogueras finales. Una serie de encuentros que arrancaron con el de Andrea Gasca y Roberto de la Cruz, quien llegó dispuesto a lanzar todos sus reproches a la catalana, en un tenso reencuentro que ambos concluyeron poniendo punto final a su relación.

Roberto aplaude con sarcasmo el comportamiento de Andrea en 'La última tentación'

"Tengo que darle explicaciones, espero que me escuche e intente comprenderme", deseaba Gasca, antes del encuentro, mientras su pareja aseguraba por su parte que "lo que ha hecho no tiene perdón ni explicación". La catalana fue la primera en llegar a la hoguera final, en la que manifestó que "hemos tenido muchos baches y no nos hemos sentado nunca a hablar de lo que estamos fallando. Creo que llegamos aquí mal y la burbuja ha explotado". "No me arrepiento, como siempre he dicho, porque me dejo llevar. Me arrepiento más de lo que no hago. Sabía que si no pasaba aquí, iba a pasar fuera. Me dejé llevar y ya está", aseguraba además Gasca, antes de recibir a De la Cruz, quien no dudó en aplaudir su comportamiento en el reality, al mismo tiempo que le recriminaba que "se te tendría que caer la cara de vergüenza". "¿Eres una princesa o una rana? Porque aquí te has convertido en una rana", lanzaba el recién llegado.

"Me has vacilado, me has intentado humillar, pero que sepas que no me humillas ni tú ni nadie", proseguía De la Cruz, momento en el que ambos se enzarzaron en una disputa por la que la catalana terminó abandonando unos minutos la hoguera. "¿Me has querido alguna vez?", planteó el madrileño, al regreso de Gasca, quien aseguró que "claro, te quiero y te sigo queriendo. Que me haya dado cuenta de que no estoy enamorada, es otra cosa". "Una persona que te quiere, no hace lo que tú me has hecho a mí", replicó De la Cruz, desencadenando una nueva discusión. "Como no te han puesto ninguna tentación, a lo mejor habrías caído, porque ya caíste con tu primera exnovia", lanzaba Gasca, quien incluso confesó sobre su pareja que "también me has desilusionado muchas veces". Asimismo, la catalana admitió no reconocer al madrileño, el cual defendió su cambio de actitud puesto que "siempre he sido un tonto con ella y me he portado bien, pero eso se ha acabado", al igual que declaró que "Andrea es una persona que no sabe valorar a los que la quieren de verdad, no valora a nadie, está vacía por dentro".

"Creo que no es feliz"

Roberto de la Cruz y Andrea Gasca discuten en 'La última tentación'

"No le ha importado nada. No ha pensado ni un segundo en mí", añadía el madrileño, implacable, tras lo cual ambos pudieron ver imágenes del paso de Gasca por Villa Playa. "Me arrepiento de haber perdido el tiempo con ella", reconoció el participante, quien acabó admitiendo que "claro que sigo queriéndola. No olvido a una persona en dos días. Yo siempre voy a decir que es buena niña, pero creo que no me merecía que me hiciera esto". El madrileño también pudo repasar algunas de las declaraciones que había hecho sobre Gasca en su villa, tras lo cual reconoció que "tenía esperanza de que no acabara. Venía a ponerla a prueba y no me esperaba el daño que me ha provocado". "Pienso que no me has querido ahora ni nunca. ¿Crees que me merecía todo esto después de lo que he vivido contigo?", manifestó De la Cruz, mirando a los ojos a su pareja.

"No digo que lo haya hecho bien, pero tú también has tenido tus fallos. No me justifico con eso, pero no vengas atacando", apuntó la catalana, quien optó por abandonar sola el programa, puesto que era algo que, según confesó, necesitaba en ese momento. "He estado siempre con relaciones, tanto mi paso por 'La isla de las tentaciones' como 'La última tentación', me han hecho darme cuenta de que no ha llegado la persona que me complemente bien, con la que pueda ser yo y que no me anule, con la que pueda ser libre y la otra persona, también", valoró la participante. Por su parte De la Cruz quiso dejar claro que "me llevo una desilusión y una decepción", lo que no le impidió "desearle lo mejor en su vida, que logre ser feliz, porque creo que no lo es. Espero que encuentre el amor fuera y lo valore, porque conmigo no lo ha hecho".