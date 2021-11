La noche del lunes 1 de noviembre, el debate de 'La última tentación' a cargo de Sandra Barneda contó por primera vez en plató con la presencia de Lucía Sánchez. La gaditana se presentaba así públicamente tras su ruptura en el reality con Isaac Torres, quien se encargo de confirmar el hecho de que habían retomado su relación nada más acudió a su encuentro en las instalaciones. Asimismo, la pareja tuvo un tenso cara a cara con Manu González, cuya insistencia en el hecho de que había mantenido relaciones con la gaditana, a pesar de que ella lo negaba, terminó poniendo a Sánchez al límite.

Manuel y Lucía discuten en el debate de 'La última tentación'

"Si ella es feliz, que le vaya bien en la vida. Yo le deseo lo mejor del mundo, siempre se lo desearé, y ojalá no le vuelvan a poner nunca más los cuernos, la verdad", manifestó González, antes de entrar en plató, cuando Barneda quiso conocer su opinión sobre el hecho de que su exnovia hubiera retomado su relación con Torres. Asimismo, el gaditano aprovechó para hablar de "un detalle" que no se había abordado: "creo que estoy siendo bastante bueno con ella, no la quiero tirar, pero quiero que reconozca que cuando salimos de 'La última tentación', estuvo liada conmigo también. Para que se entere tu novio". Minutos más tarde, el participante del reality por fin se reunión con Sánchez y Torres en plató, donde aseguró al catalán que su novia "lleva todo el verano jugando contigo", momento en el que la pareja aseguró que, por entonces, no estaban juntos.

González insistió entonces a su expareja el que respondiera "con quién has estado este verano": "pero si me ha visto todo el mundo, que he estado contigo", respondía Sánchez. Por su parte, la gaditana puso en tela de juicio si "tú eres el que me quiere a mí bien", a lo que el aludido contestó con un "claro, pero la gente tiene que saber la verdad". "¿Tú eres el que juraba que jamás me iba a vender, porque me querías?", insistía la gaditana, a quien González echó en cara que "tú no puedes quedar como aquella chavala, porque ella es una auténtica reina: supo cortar su relación a tiempo, no como tú que recaes y te tropiezas con la misma piedra", comparando a Sánchez con Melyssa Pinto, quien apenas unos minutos antes había mostrado todo su apoyo a la novia de Torres. "¿Puedo decidir mi vida sin que te entrometas?", replicó la gaditana, tras lo cual Barneda planteó una cuestión que tensó aún más el ambiente entre los dos gaditanos.

Lucía se indigna porque Manuel asegura que se han acostado y ella tiene claro que es mentira ????



???? #TentaciónDBT7 https://t.co/qk4QGz3Lrb pic.twitter.com/eEYeA7ySbX — La Última Tentación (@islatentaciones) November 2, 2021

"Has jugado con él y conmigo"

Lucía estalla contra Manuel en el debate de 'La última tentación'

"¿Lucía y tú tuvisteis algo más que un beso después del reality?", preguntó la presentadora, desencadenando una discusión entre González y Sánchez, en la que el primero se empeñaba en afirmar que habían mantenido relaciones sexuales, mientras que la segunda lo negaba con vehemencia. "¿Yo he dormido contigo, en la cama donde él paga el alquiler?", lanzaba el gaditano, a quien su expareja reconoció que "tú has dormido conmigo doscientas millones de veces, en el verano", pero solo con "besos nada más". Una bronca en la que terminaron cara a cara, de pie y muy cerca, gesto ante el que Torres intervino para empujar a González, con el fin de apartarlo de su novia, gesto por el que tanto Barneda como Suso Álvarez trataron de mediar para evitar que la situación fuera más lejos. "¿Yo me he acostado contigo?", planteó Sánchez, ante el breve respiro, recibiendo un "sí" como respuesta por parte de Gónzalez.

"Eso no se hace. ¡Eso es mentira! ¡Me cago en tu puta madre, eres un desgraciado de mierda!", soltaba la gaditana, fuera de sí, dejando de piedra incluso a su exnovio. "¡Es mentira, coño!", insistía la novia de Torres, a gritos, a punto de llorar. Sánchez insistía entonces en que "estoy asumiendo que me he dado besos con él, pero yo no me he acostado con él", para después señalar que "tú eres el que se ha retratado. Este es el que estaba defendiendo yo en la hoguera. Cómo me arrepiento". "Eres muy malo, eres lo peor. Ya me lo dijo mi padre", añadía la gaditana, alterada, quien incluso le echó en cara a González que "si tú me quisieras de verdad, no me haces lo que me estás haciendo, porque es mentira". "Has jugado con él y conmigo. Cuando estabas conmigo, decías que él era un mierda, un desgraciado", replicó el aludido, algo que su exnovia afirmó, puesto que "estaba dolida y me había puesto los cuernos".