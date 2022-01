El martes 25 de enero, Telecinco emitió la última gala de 'El debate de las tentaciones' para despedir la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'. En ella, Sandra Barneda recibió a todos los participantes del reality, entre ellos Alejandro Nieto, quien vivió su primer cara a cara con Nagore Robles tras concluir la emisión del programa, durante la cual la colaboradora lanzó duras críticas contra el gaditano que no dudó en reiterar ante él.

Nagore y Alejandro en su cara a cara en 'El debate de las tentaciones'

Nieto llegó a plató con ganas de hablar, puesto que se había sentido "injustamente" atacado, "muchísimo", durante la emisión del reality. "Yo entré muy enamorado, hasta la locura. Y eso ha hecho que el saber que pierdo a la persona que más amo, junto a mi hijo, me ha dado pánico. Eso me ha hecho decir y hacer cosas de las que me arrepiento", confesó el gaditano, sobre su paso por el programa, el cual "muchas veces me ha dado vergüenza. Pero esa persona no es la que está aquí, la que está en a calle". "Cualquier persona en esa situación habría actuado igual", defendió el novio de Tania Medina, quien también pidió "disculpas por mi comportamiento, mis actitudes". Nieto incluso desveló que "he ido al psicólogo y me ha dado otra percepción de la vida", tras lo cual admitió que "me comporto como un capullo y puedo perder al amor de mi vida. Tengo que ser empático, tengo que contar hasta diez".

"Justificas continuamente tus actitudes. El resto de la gente también estaban enamorados y no tenían tu comportamiento", reprochó la colaboradora en un momento de la entrevista, ante lo que Nieto señaló que cada persona era diferente. "Entonces no digas que cualquier persona en tu situación se habría comportado igual. Cualquiera también lo habría pasado mal, pero tú estabas centrado en ti y fuiste muy egoísta", le echó en cara Robles, tras lo cual, ante las réplicas de Nieto, manifestó que "esto no es una guerra entre tú y yo". "Ya, pero me has dado mucha caña y no lo entiendo", confesó Nieto, sin rodeos, antes de recriminarle a la colaboradora que quisiera meterlo "en un molde de una persona perfecta y yo no lo soy". "Eso ya me he dado cuenta desde el minuto uno", reconoció la colaboradora, quien se mostró de acuerdo con el gaditano cuando este señaló que "tú tampoco eres perfecta".

"Tania quiere ser libre y no se lo permites"

"Me cuesta mucho entenderte y de verdad que lo intento", admitió Robles. La colaboradora criticó que "más que las formas, es el fondo. Tus ideas, las diferencias que haces entre tus amigos, que podían tener carta libre y los animabas, y tu chica". Tras la llegada de Medina a plató, Robles continuó con sus críticas a Nieto cuando los presentes apuntaron al hecho de que este "no quiere ver" realmente a su pareja. "Es mejor, aunque tengas que sufrir, que se muestre transparente, a hacerlo por una mentira", le aconsejó la psicóloga Arantxa Coca, ante lo que Robles apuntó que a la "no libertad" que tendría una pareja con ese tipo de mentiras. "Entonces, ¿tenemos en una pareja en libertad, hacemos lo que queramos o cómo? Pues no", cuestionó Nieto, sin vacilar.

"Evidentemente. Hacer lo que queramos no implica que nos follemos entre todos", apuntó Nagore, un tanto alterada. La tensión no decreció cuando Nieto comentó que Medina, en caso de sentirse atraída por mujeres, tendría que habérselo dicho. "Ella no es lesbiana, ni bisexual ni de esas cosas raras", replicó la colaboradora, repitiendo una de las frases del gaditano en el reality. "Es una mujer libre que en cualquier momento puede sentir deseo sexual", argumentó Robles, quien acusó a Nieto de no permitir que Medina tuviera una conversación con él al respecto porque "no te gusta, te incomoda hablar del sexo libre con ella". "Todo el mundo somos libres y ella también quiere serlo, pero tú no se lo permites", criticó Robles quien, a pesar de todo, alabó la actitud que Nieto había mantenido al descubrir que su novia había tenido algo con Stiven.