El reencuentro seis meses después de que concluyera 'La isla de las tentaciones 4' dejó en el aire una incógnita: si Tania Medina había mantenido relaciones con Stiven, su tentador predilecto en el reality, una vez concluyó soltera su experiencia. Por ello, en la última gala de 'El debate de las tentaciones', Sandra Barneda recibió en plató no solo a la canaria y su pareja, Alejandro Nieto, sino también al propio Stiven. Un cara a cara que arrancó cargado de tensión y que concluyó con Medina reconociendo, por fin, que sí había mantenido relaciones con el soltero.

Stiven y Tania discuten en 'El debate de las tentaciones'

"Quiero saber cuál es hoy tu versión", lanzó Stiven, al entrar en plató para reunirse con Nieto y Medina, quien se mostró menos calmada que en su anterior reencuentro. "Yo mentí, pero tú eres un maleducado", replicó la canaria, quien reconoció entonces que "él y yo sí que nos besamos". "Solo nos besamos. Si eres un hombre y un caballero que cuenta la verdad, cuéntala del todo", retó además la novia de Nieto, tras lo cual reconoció que "me equivoqué y me arrepiento no solo de haber tenido algo contigo, sino también de darte un minuto aquí". "Soy una mentirosa porque no he querido reconocer la verdad por no hacerle daño a Alejandro, pero tú has sido mala persona porque me has humillado por redes sociales", acusó además Medina. La tensión llegó al punto de que Medina se puso en pie para encarar al tentador, momento en el que lanzó un desagradable comentario: "tú y yo no nos pudimos acostar porque tú no diste la talla y no se te levantaba".

"Me hiciste prometerte que no contara nada", añadía la canaria al respecto, momento en el que Barneda quiso poner algo de paz, tras lo cual Stiven aseguró que "yo no cambio mi versión. Los detalles los di en el reencuentro". Ambos iniciaron una disputa en la que Medina trataba de mantener que solo se habían besado, mientras que el soltero insistía en que habían llegado más allá. "Igual de feo que me pareció que entraras y dijeras que Tania se había acostado contigo, Tania, también me parece igual de feo que digas que no te acostaste con él porque no se te levantaba", criticó entonces Barneda, a lo que añadió el hecho de que "os habéis puesto al mismo nivel: si no se levanta, da igual, porque si se le hubiera levantado, te habrías acostado con él. La intención es la misma", algo que Medina no negó. "Yo tenía intención de acostarme contigo, lo reconozco, me ponías muchísimo. Pero te dije que me había arrepentido", declaró la canaria, ante Stiven, que negó sus palabras y la acusó de seguir negando lo ocurrido.

"No estaba preparada para perderte"

Tania se enfrenta a Suso, Stiven y Rosario en 'El debate de las tentaciones'

Barneda invitó a hablar entonces a Rosario Cerdán y Suso, su soltero predilecto, con el fin de que respaldaran una u otra versión, puesto que habían estado con ellos, momento en el que el segundo se posicionó de parte de Stiven. "Es tu momento, Rosario", reprochó Medina, cuando la presentadora le cedió la palabra a la valenciana. "Como amiga te digo que, ya que te has propuesto ser sincera hoy, la digas del todo", la animó Cerdán, ante lo que su compañera siguió insistiendo en que no se había acostado con Stiven. "Yo llegué a la habitación y me contaste una versión muy distinta a la de hoy", aseguró la valenciana, a quien Medina aseguró que "no tengo nada más que hablar contigo".

La tensión estalló entre los cuatro incluso cuando el programa dejó de emitirse en directo, tras lo cual intervino Nagore Robles para dirigirse a Medina. "Tu actitud de hoy es completamente decepcionante, faltando al respeto, no siendo sincera...", opinó la colabora para después apuntar criticar sus palabras hacia Cerdán, al igual que su advertencia a Nieto de que "ya te dije que esto iba a pasar". "Tú a tu amiga le has tenido que decir la verdad", apuntó Robles. Además, la colaboradora instó a la canaria a que "no te pongas el listón tan alto porque vas a petar y no pasa nada. Esto no es un juicio, todos nos equivocamos", recalcó la vasca, desencadenando las lágrimas de Medina, quien pidió disculpas por sus palabras hacia Stiven. "Creo que tenía que haber sido sincera desde el principio, pero es que tengo mucha presión", confesó la canaria, dirigiéndose a su pareja, al que aseguró que "nunca he querido hacerte daño". "Me he olvidado de ser sincera y no decir lo que siento, por no hacerte daño", añadió la participante, ante lo que Nieto reconoció que "yo me olía algo".