'La isla de las tentaciones 4' encaró su despedida definitiva con una primera entrega de 'El debate de las tentaciones' en la noche del lunes 24 de enero. Una cita que el programa aprovechó para lanzar un bombazo: que dos de los tentadores habían mantenido relaciones tras el reality. Concretamente, se trataba de Miguel y Miriam, quienes fueron los solteros predilectos de Gal·la Mora y Nico Aubert, los cuales lo descubrieron en directo.

Nico y Gal·la descubren la relación entre Miriam y Miguel en 'El debate de las tentaciones'

"Por tu cara, creo que te acabas de enterar", comentó Sandra Barneda, a Aubert, una vez salió a la luz que ambos tentadores habían mantenido relaciones sexuales. "Me lo olía. No lo sabía a ciencia cierta", confesaba el exnovio de Mora, quien acusó a Miriam de haberse acostado con Miguel "a los días de acostarme contigo", algo que ella no dudó en reconocer. "A mí me venían cosas y te lo dije. Me lo negaste y confié en ti", reprochó Aubert. "Cuando te vinieron, eran mentira. Lo que te dijeron, era mentira", se defendió Miriam.

Fue entonces cuando Mora admitió que "yo no lo sabía, pero me lo podía imaginar", al igual que reconoció que "me da igual, porque Miguel hace su vida y no tengo nada con él. Pero es verdad que me molesta que sea precisamente con Miriam". El soltero explicó entonces que había coincidido con la tentadora un día de fiesta y, como ambos estaban instalados en el mismo hotel de Madrid, terminaron durmiendo en la misma habitación, donde llegaron más allá. "¿Por qué no se lo contaste a Nico?", planteó la presentadora, a Miriam. "En ese momento no se lo dije porque no estábamos juntos. Él me decía que no quería tener nada serio conmigo y lo vi innecesario", respondió la soltera, tras lo cual añadió que "también, por una parte, no se lo dije por miedo porque sabía que si se lo decía en ese momento, él me iba a decir 'ya está'. Fui egoísta".

"Me da rabia esta situación"

"Fue básicamente por miedo", acusó Aubert, quien a pesar de todo declaró que "no te voy a decir nada, porque estás en tu derecho" y aseguró, sobre Miguel, que "contra él no tengo nada". "Cuando se lo conté a algunos de mis compañeros tentadores, me han contado que con otro tentador hubo un reencuentro días después", desveló entonces el tentador, quien apuntó a su compañero Alberto, mientras Miriam negaba dicho rumor. "Me da rabia esta situación. Ya bastante mal lo estoy pasando con esto, como para que ahora me vengan más cosas", protestó la soltera. "Yo por este chico siento. ¿No puedo salir una noche por ahí?", cuestionó Miriam, visiblemente molesta, quien argumentó que Aubert le había preguntado "una noche si tonteé con Miguel y no había pasado nada todavía".