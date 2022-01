El 24 de enero, Telecinco emitió la primera parte de las últimas citas de 'El debate de las tentaciones', con las que la cadena se despediría definitivamente de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'. El programa reunió entonces a Álvaro Boix y Rosario Cerdán, quien se mantuvo impasible ante las súplicas del valenciano de retomar la relación, hasta el punto de que ambos protagonizaron toda una ruptura en directo que terminó haciendo llorar a muchos de los presentes, entre ellos Zoe Mba, quien quiso darle un emotivo consejo a Boix, ante su reticencia a romper su noviazgo con Cerdán.

Álvaro le pide a Rosario una segunda oportunidad en 'El debate de las tentaciones'

"No quiero estar más contigo. Esta relación no nos ha hecho bien", soltó Cerdán, con suavidad. "Te quiero, pero no quiero estar más contigo. No puedo. Me estaría fallando a mí misma", insistió la valenciana, ante la incredulidad de su exnovio, quien insistía en demostrarle lo que sentía. "No queda nada que demostrar, han pasado cuatro años", señaló entonces su expareja, para después reconocer que "lo siento, me duele en el alma, porque sé cómo estás". "Podría haber sido muy bonito, pero no lo ha sido. Te lo juro, para mí esta relación se ha acabado, de verdad", reflexionó la valenciana. "No me lo creo", susurraba Boix, incrédulo. "Creo que las cosas se han hecho mal y me arrepiento. Teníamos la oportunidad de arreglarlo fuera y lo desaprovechamos también. Me siento fatal", lamentó el valenciano, quien aseguró que "claro que la quiero, que quiero estar con ella, pero a veces hay que saber parar".

No obstante, Boix también manifestó que "yo, por lo menos, no lo voy a dejar de intentar", antes de que Sandra Barneda cediera la palabra a una llorosa Tania Medina. "También he vivido la experiencia con ellos y sé que es difícil cuando dos personas se quieren tanto. Creo que están haciendo lo correcto, Rosario está actuando muy bien, creo que lo mejor es que piense en sí misma", opinó la canaria, ante un Boix y una Cerdán igualmente emocionados. "Te quiero mucho, pero me quiero más a mí", manifestó la valenciana, sin dejar de llorar, recibiendo el aplauso y la aprobación de los presentes. "A las personas, muchas veces, hay que ayudarlas a crecer", intervenía entonces Mba, tratando de contener el llanto. La barcelonesa desveló entonces que "yo sé muchas cosas que he hablado con Álvaro y que, posiblemente, no haya tenido el valor de contarle a Rosario", antes de darle un consejo al valenciano "porque el 'no' ya lo tienes".

"No me voy a ir de tu vida"

Rosario trata de consolar a Álvaro en 'El debate de las tentaciones'

"Busca ayuda psicológica, crece tú mismo. Ella va a estar ahí. Si el día de mañana tiene que ser para ti, lucha por ella. Ahora déjale su espacio y crece tú. Cuando estés bien, búscala. Si te sigue queriendo, será para ti", declaró Mba, entre lágrimas, tras lo cual recibió la probación de Arantxa Coca, psicóloga del programa. "Sabias palabras que vienen de la experiencia y de procesos de aprendizaje. Poco tengo que añadir. Ahora viene el duelo y te vas a hundir, vas a estar desesperado y la puedes presionar. Ten cuidado, porque se puede agobiar", recomendó la profesional a Boix, para después añadir que "no dudamos que la amas, pero tienes que dejarle su espacio. Eso también es amar". Nagore Robles también quiso intervenir entonces para elogiar del valenciano que "estás en muy buen camino. Ha sido una demostración de amor".

"Ese vacío tiene que te deja ella tiene que ser muy duro, pero estás en el camino. Lo que pasa es que ella está más avanzada y tú llegas, pero lo haces tarde", opinó la colaboradora, quien alabó el consejo de Mba y destacó sobre la pareja que "sois fantásticos los dos". La emoción llegó incluso a contagia a Kiko Matamoros, quien destacó la "fantástica lección de desamor, más que una de amor" por parte de Cerdán, cuya postura "es tan respetable" como la de Boix. "Me duele por él, porque me pongo en su lugar y sé que lo está pasando fatal", reconocía el colaborador, ante un valenciano que terminó derrumbándose. "Yo no me voy a ir de tu vida, te lo prometo", aseguró entonces su expareja, abrazándolo. "Estoy para lo que necesites y te voy a ayudar a estar mejor. Para arriba, por favor. Ya está bien de pasarlo mal, que nos merecemos mucho más los dos", añadía la valenciana.