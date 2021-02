Àlex Casademunt ('OT1'), molesto con David Bustamante por rehacer "Dos hombres y un destino" solo

El tiempo pasa rápido y, si no, que se lo pregunten a los concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo'. Han pasado 20 años desde que pisaran por primera vez la academia que les brindó fama, amor y amistades. "Dos hombres y un destino", canción que fue interpretada por dos grandes amigos del programa musical, Àlex Casademunt y David Bustamante. se convirtió en uno de los temas más conocidos de esa edición. Sin embargo, el de San Vicente de la Barquera decidió lanzar una "renovada versión" del tema sin su compañero, lo que provocó una gran polémica.

Àlex Casademunt y David Bustamante en 'OT: El reencuentro'

Tanto la canción como el videoclip, en el que ambos luchaban por conquistar a la misma mujer, se volvieron realmente conocidos allá por 2002. Sin embargo, el 28 de enero se lanzó al mercado una versión solo interpretada por el participante de 'El desafío': "A pocas horas de escuchar la renovada versión de "Dos hombres y un destino" de David Bustamante por motivo de sus 20 años de carrera", publicó la productora con la que trabaja el artista.

No solo no menciona a su compañero de 'Operación triunfo', sino que, además, este mismo confirmó a través de su cuenta de Twitter que no se pusieron en contacto con él en ningún momento: "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada. Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo, pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos". Tras las declaraciones del exmiembro de Fórmula Abierta, queda la duda de si la relación de Bustamante y Casademunt estaría pasando por algún tipo de bache. ¿Volverán a reunirse para cantar la canción algún día?

Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... , es una gran canción y me alegro que suene de nuevo. Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos. https://t.co/ZvBBZaSwlx — Alex Casademunt (@alex_casad) February 6, 2021

Caminos separados

David Bustamante y Àlex Casademunt se volvieron uña y carne dentro de la academia de 'Operación Triunfo', pero una vez fuera del programa, los dos participantes separaron sus caminos. Mientras que Bustamante triunfó con su carrera en solitario, Casademunt formó un grupo musical con otros miembros del espacio, Fórmula Abierta. Además, el catalán se lanzó a probar suerte como colaborador y presentador en diferentes proyectos en televisión como 'Crónicas marcianas', 'Los Lunnis' o 'El programa de Ana Rosa', entre otros.