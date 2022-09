Los concursantes de 'Pesadilla en El Paraíso' siguen intentando sobrevivir entre montones de paja, cerdos y cabras, pero lo que más interesa de ellos son las tramas que generan desde la granja. Sin embargo, hubo un fichaje del que se esperaba mucho más por la situación que vive su familia, pero Gloria Camila permanece de lo más ausente. Como era de esperar, Alexia Rivas se mostró tajante contra su compañera de cadena, provocando una marea de aplausos entre los miembros del público.

Gloria Camila

A propósito de la expulsión de Pipi Estrada , la colaboradora aprovechó para mostrar pesadumbre respecto a la, mientras que "los muebles" permanecen en las instalaciones del reality. "Ver a Gloria ahí, que... Ha entrado ahí al concurso a", comenzó aseverando. No obstante, la cosa no quedó ahí y continuó criticando la curiosa manera en la que intenta evadir sus polémicas.

Su directa forma de expresarse en plató dista mucho de sus actitudes en el reality de Fremantle, según Alexia, quien llegó a apodarla como "Sor Gloria". Instantes después, prosiguió con su alegato para lanzar un consejo al aire: "Debería de sacar su verdadera cara y ser ella misma". Ante esas declaraciones, Carlos Sobera cuestionó el porqué de sus apreciaciones, motivo por el que Rivas intentó explicarse y no hacer alusión a episodios pasados o ajenos a 'Pesadilla'.

"Se ha portado mal con gente de su familia"

"La conoce toda España, hemos visto bastantes cosas", aseguraba con semblante serio y dando a entender que era complicado que sus trifulcas quedasen de lado. A continuación, señaló que no es una persona empática, que "se ha portado mal con gente de su familia" e incluso que está dando una cara "que no es la real": "No es tan santita ni tan buena como lo es en la calle", concluyó.