Después de toda una semana en la que 'Pesadilla en El Paraíso' ha puesto en el foco el creciente acercamiento entre Omar Sánchez y Marina Ruiz, ambos concursantes han terminado reduciendo la distancia a cero en su primera semana de concurso, al protagonizar varios besos, tumbados y abrazados en la cama en la que llevan durmiendo juntos desde que la andaluza se convirtió en capataz, tal y como mostró el reality en su gala del 15 de septiembre.

Marina Ruiz y Omar Sánchez se besan en 'Pesadilla en El Paraíso'

La pareja compartió varios besos después de, con quien ya había compartido varios arrumacos, caricias y abrazos en la cama que compartían. De hecho,con el argumento de que "no voy a hacer nada por detrás"., cuando Ruiz le pidió el masaje que le debía, molesto con la actitud de su compañera.

"Si quiero darte un beso, te lo doy. Me la suda. No me tengo que esconder de nadie, que lo sepas", aseguraba Ruiz, contagiada por el enfado de su compañero. La andaluza, de hecho, se sinceró ante Steisy y Mónica Hoyos, a quienes confesó que se sentía "agobiada de que estoy en una puta cama, que me tengo que besar y yo no quiero eso". A pesar de todo, los dos concursantes no tardaron en aclarar las cosas, después de que Ruiz rompiera a llorar: "A mí me han hecho mucho daño y no quiero más". "Quiero que entiendas mi decisión y la respetes. Pero no te cabrees, dame tiempo", pidió la andaluza, ante un ya conciliador Sánchez.

Las paces entre ambos culminaron al día siguiente cuando, abrazados sobre su cama, Ruiz le pidió perdón a Sánchez, el cual se mostró comprensible con que "puedas desconfiar por el hecho de no pasarlo mal. "Pero si hay una atracción, nos gustamos, por algo será. Es real, no es una mentira", a tranquilizó el canario. Sus palabras, de hecho, parecieron bastar para que Ruiz se lanzara a llevar a cabo aquello a lo que se negó la noche anterior y lo besara, después de señalar que "nos entendemos con la mirada". La pareja inició así una ronda de besos que el canario calificó como "espectacular": "Me lo imaginaba así y no puedo quejarme, porque la verdad es que besa bien". "Encima besa muy bien, así que genial", coincidió Ruiz, quien bromeó con su compañero en que había sido "un besito de reconciliación".