'Pesadilla en El Paraíso' celebró una nueva gala la noche del jueves 15 de septiembre en Telecinco, en la que se dio a conocer al primer expulsado del reality: Pipi Estrada. Una marcha que se produjo después de que el madrileño perdiera tanto en su enfrentamiento con otros tres candidatos a la nominación, como su desafío final contra Israel Arroyo, que se proclamó vencedor por muy poca diferencia.

Pipi Estrada e Israel Arroyo luchan por la salvación en 'Pesadilla en El Paraíso'

La gala no fue especialmente favorable para Estrada desde el comienzo:, después de que los cuatro hubieran sido escogidos por la capataz Marina Ruiz , y pasó a ser el segundo nominado de la semana junto a Arroyo. Fue entonces cuando Lara Álvarez descubrió el inesperado privilegio que había recaído en Estrada como nominado, puesto que

Lejos de decantarse por concursantes como Gloria Camila, con quien había protagonizado varios choques en tan solo una semana de concurso, Estrada dejó a todos perplejos al escoger a Marco Ferri, supuestamente al confundir las instrucciones de la presentadora y entender que el italiano solo optaría a dicho puesto, no lo ocuparía directamente, y al que Estrada habría escogido en un principio con la esperanza de que hiciese su convivencia con Arroyo en el Refugio más llevadera. De esa forma, los dos acabaron en el rudimentario cobertizo en el que ya había terminado Arroyo como primer nominado, antes de que los tres, junto al resto de concursantes, se trasladaran al Consejo, instalación en la que se decidiría quién de ellos tendría que abandonar el programa.

Un duelo muy reñido

El propio Arroyo no dudó en reprochar a Estrada la elección de Ferri, consciente de que podrían tener que enfrentarse al atlético italiano para salvarse de la expulsión. No obstante, el último nominado no duró mucho como tal, puesto que diez de sus compañeros votaron a favor de su salvación en el Consejo. De esta forma, fueron Estrada y Arroyo los protagonistas de un reto en el que debían serrar una tabla para conseguir que su compañero cayera antes, algo que logró el vidente por muy escaso margen. Su compañero pasaba así a convertirse en el primer expulsado de la edición, condición por la que pudo nombrar a uno de sus compañeros para que optara a convertirse en nominado en la siguiente ronda. Dado su reciente enfado con Ferri, el madrileño escogió de nuevo al italiano, esta vez muy consciente de para qué lo estaba eligiendo.