Alicia Rubio, harta de que la confundan con la diputada de VOX: "Dejad de mandarme mensajes de coser botones"

Compartir nombre y apellido. Algo tan común como eso ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para la actriz Alicia Rubio que, por desgracia dado el caso, se llama igual que la diputada de VOX que dijo que "coser botones empodera". La intérprete ha recibido numerosos mensajes a través redes sociales relacionados con las polémicas declaraciones de la representante del partido de extrema derecha sobre el feminismo.

La actriz Alicia Rubio, en 'Tiempos de guerra'

Harta de confusiones, la actriz ha escrito en Twitter: "No soy Alicia Rubio diputada de VOX, dejad de mandarme mensajes de coser botones. Gracias". La protagonista de 'Tiempos de guerra' ha pedido a los usuarios que dejen de enviarle comentarios, pues han sido muchos los que, sin comprobar su identidad, equivocaban el perfil a la hora de citar y criticaban a la actriz. Todo por los polémicos comentarios de Alicia Rubio, la diputada en la Asamblea de Madrid por VOX, quien aseguró que "el feminismo es un cáncer", defendiendo que labores como coser botones "empoderan mucho".

No soy Alicia Rubio diputada de Vox, dejad de mandarme mensajes de coser botones. Gracias. — Alicia Rubio (@Aliciarub) November 18, 2019

Aquí no se quedó la cosa. La política madrileña propuso incluir costura como asignatura obligatoria en el colegio en lugar de fomentar el feminismo. Rubio -la política, por si acaso- prosiguió su alegato en contra del feminismo sobre la tribuna del parlamento de la Comunidad de Madrid: "Solo se puede vanagloriar de la penosa utilización de ese dinero, de no reducir ni una sola muerte y de representar fraudulentamente a las mujeres".

Reacciones de periodistas

Algunas periodistas no tardaron en reaccionar ante las polémicas declaraciones. Mamen Mendizábal, presentadora de 'Más vale tarde', escribió en Twitter: "Mi abuela me enseñó a mí a coser un botón, ella era costurera. Lo que empodera es lo que hizo mi abuela con mi madre, que es darle estudios. Y mi madre conmigo, que es hacerme libre y tener un sueldo que a uno le dé libertad". Ana Rosa Quintana también se mostró muy molesta en su programa y calificó las palabras de Rubio como "retrógradas", dejando claro que ella es "feminista" y, además, sabe "coser un bajo y botones; no es incompatible".