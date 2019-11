La tajante réplica de Mamen Mendizábal a una diputada de VOX: "No empodera coser un botón"

El viernes 15 de noviembre, comenzó a circular un vídeo sobre las declaraciones que Alicia Rubio, diputada de VOX en la Comunidad de Madrid, había lanzado en un pleno ante la iniciativa de Unidas Podemos para combatir estereotipos sexistas en el aula. Durante su discurso, la política aseguró que "empodera mucho coser botones", palabras a las que no dudó en responder Mamen Mendizábal en 'Más vale tarde'.

Mamen Mendizábal responde a Alicia Rubio en 'Más vale tarde'

Con apenas dieciocho segundos, la presentadora del espacio de laSexta lanzó una breve y tajante réplica que no tardó en recibir el aplauso en las redes sociales. "No empodera coser un botón. Eso no empodera", aseguró Mendizábal, visiblemente molesta. "Mi abuela me enseñó a mí a coser un botón, ella era costurera", prosiguió la periodista.

"Lo que empodera es lo que hizo mi abuela con mi madre, que es darle estudios. Y mi madre conmigo, que es hacerme libre y tener un sueldo que a uno le dé libertad", concluyó la presentadora, antes de insistir que "no empodera coser un botón". "Creo que esta gente está de coña", soltó Mendizábal, antes de dar paso a sus compañeros del programa.

Un polémico discurso

Durante la intervención de Alicia Rubio, la política de VOX afirmó que "el movimiento feminista" solo se podía vanagloriar de "no reducir ni una sola muerte y de representar fraudulentamente a las mujeres". "Menos algunos de ustedes, todos conocemos casos de mujeres denunciando para conseguir beneficios en el proceso de divorcio", aseguró también Rubio, antes de declarar que el feminismo era "cáncer", para indignación de muchos de los presentes. "Si los chicos eligieran más la costura, mejor. Porque empodera mucho coser botones", declaró la política, quien lanzó como propuesta de asignatura dicha disciplina en lugar de feminismo.