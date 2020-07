Almeida revela en 'Cuatro al día' sus sorprendentes planes cuando abandone la política

Si hay un político que sin duda está saliendo muy reforzado de la crisis política derivada del coronavirus ese es José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. El dirigente popular ha logrado ganarse los buenos comentarios de los especialistas en política y también de los ciudadanos gracias a su talante, su capacidad de negociación con todos los partidos políticos y su gestión de la crisis sanitaria. Por ello no sorprende verle realizando infinidad de apariciones públicas, especialmente en medios de comunicación.

José Luis Martínez Almeida y Joaquín Prat

Este martes 7 de julio, Martínez Almeida fue entrevistado por Joaquín Prat en el magacín 'Cuatro al día' para analizar la crisis del coronavirus y la evolución de los primeros rebrotes en la ciudad que dirige pero también hubo tiempo para tener una charla más distendida, en este caso relacionada con el Atlético de Madrid, el club que tanto quiere el político. Prat quiso interesarse por lo que ha sentido el alcalde después de la demolición absoluta del Calderón, un momento duro para él, tal y como semanas atrás demostró en un emotivo tuit publicado en su cuenta oficial.

"Cuántas veces he sufrido, he llorado y he reído aquí (y muchas todo en un mismo partido...). Hay cosas que trascienden el valor de lo meramente futbolístico... El Calderón siempre quedará ligado a la memoria y al corazón de Madrid", publicó el político en su Twitter oficial junto a una imagen de la demolición del estadio. Pues bien, el popular aprovechó para anunciar en 'Cuatro al día' que una vez finalice su carrera política, le encantaría dar el salto al mundo del fútbol, en este caso como presidente del equipo del que ha sido seguidor desde bien pequeño.

La propuesta a Cerezo

"Le comenté a Enrique Cerezo que cuando deje de ser presidente del Atlético de Madrid piense en mí, que creo que tengo las condiciones para poder llevar al club donde se merece, afirmó el político, dejando claro que le encantaría poder ocupar el puesto del empresario. Cabe recordar que el propio Cerezo no ha descartado nunca que Almeida pudiese ser una opción; es más, ha dejado en el aire en más de una ocasión que podría ser su sustituto ideal. ¿Le veremos en el futuro en ese cargo? Por ahora es una verdadera incógnita, lo que está claro es que el amor del alcalde al club no tiene límites.