Almudena Ariza se despide como corresponsal de RTVE en Jerusalén: este es su nuevo destino

Por Almudena M. Lizana |

La gran periodista Almudena Ariza . La propia corresponsal de Radiotelevisión Española lo informaba en sus redes sociales con un comunicado y una foto celebrando su nuevo e ilusionante destino: Bogotá.

"Termina mi etapa como corresponsal en Jerusalén, después de casi dos años intensos cubriendo Oriente Medio. Han sido meses de trabajo profundo, de historias duras, complejas y necesarias. (...) Cubriré Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. Aterrizo con ilusión... y con un recibimiento lleno de cariño por parte de mis compañeros: tarta, globos y sonrisas", escribía la periodista.

La nueva corresponsalía de Almudena Ariza será en Bogotá

"Pero no me desconecto de Gaza. Allí siguen muriendo, no solo bajo las bombas, sino de hambre. Es atroz. Inhumano. Y ocurre ante los ojos del mundo. Desde aquí seguiré denunciándolo, compartiendo los vídeos y testimonios que me llegan. Porque informar también es resistir", añadía, dejando claro que no piensa dejar de lado todo el cruel conflicto que se sigue viviendo en Palestina.

Además, Ariza anunciaba un nuevo proyecto profesional: "En septiembre estreno un pódcast sobre Gaza que aportará contexto y perspectiva, pero también mostrará lo esencial: esa franja donde conviven el exterminio sistemático y la entrega de quienes se juegan la vida por ayudar", explicaba la nueva corresponsal de Bogotá.

Su gran trayectoria

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó a trabajar en RTVE a los 25 años. Una larga trayectoria en la que ha sido editora y presentadora del 'Telediario' en diferentes etapas y ha presentado 'Informe semanal' . Como reportera ha estado en decenas de coberturas informativas en todos los continentes. Ha sido corresponsal en Asia, Pacífico, con sede en Pekín, en Nueva York y París. En 2023 recorrió el mundo grabando el programa 'Españoles en conflictos' , y desde hace casi dos años es enviada especial de forma habitual a Ucrania, y, desde 2024, a Israel-Gaza.

Almudena Ariza, corresponsal de RTVE en Jerusalén desde 2024

Entre algunas de sus coberturas más destacadas encontramos la del 11-S, las guerras en Afganistán e Irak, los terremotos de Turquía, Irán o Haití, el tsunami de Indonesia, la situación de los indígenas en Guatemala, la erupción del volcán Merapi, las inundaciones en Australia o los pueblos abandonados de Fukushima. Todas ellas y su incansable trabajo han conseguido que Ariza colecciones decenas de reconocimientos, como el Premio por la cobertura en Afganistán del Ministerio del Interior, una Antena de Oro, el Premio Club Internacional de Prensa al Mejor Corresponsal o Premio al mejor reportero de la Academia de la Televisión, entre muchos otros.