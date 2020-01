'Altered Carbon' estrena su segunda temporada el 27 de febrero en Netflix

Netflix vuelve a desplazarnos al futuro con la segunda temporada de 'Altered Carbon', que contará con un nuevo protagonista cuando se estrene el 27 de febrero en la plataforma. La legendaria naturaleza de su protagonista, Takeshi Kovacs, y los avances tecnológicos permiten que sea encarnado por diversos actores, por lo que en los episodios inéditos será Anthony Mackie quien tome el relevo de Joel Kinnaman en la búsqueda de Quellcrist Falconer.

Por lo tanto, la adaptación de las novelas de Richard K. Morgan regresará dos años después del lanzamiento de la entrega original, una de las incursiones más ambiciosas de Netflix en el terreno de la ciencia ficción. En el reparto de los ocho episodios que están por venir nos reencontraremos con Renée Elise Goldsberry y Chris Conner, que estarán acompañados por varios recién llegados a este universo, como Simone Missick o Dina Shihabi.

