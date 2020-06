Álvaro Díaz dirigirá el área de entretenimiento de Netflix España tras su salida de Zeppelin

Habiendo estado dos décadas ligado a Zeppelin TV, era evidente que Álvaro Díaz había tenido que recibir una propuesta contundente para abandonar la productora y emprender un nuevo rumbo profesional. El hasta ahora Director General de Zeppelin TV aparca los contenidos dirigidos a la televisión lineal para centrarse únicamente en los contenidos a la carta.

Álvaro Díaz se incorpora a Netflix España

Álvaro Díaz ficha por Netflix España, tal y como adelanta Yotele. El directivo estará encargado del entretenimiento de no ficción, área en la que la plataforma ya ha realizado pequeñas incursiones con programas como 'Niquelao!', adaptación española de 'Nailed It!' presentada por La Terremoto de Alcorcón, o '¡A cantar!', concurso musical presentado por Ricky Merino que ha confirmado su estreno para el 24 de julio.

Con experiencia en grandes formatos televisivos como 'Gran Hermano', 'Fama a bailar' o 'El puente', Díaz aterriza en la plataforma de streaming con la que ya ha trabajado previamente. Netflix trabajó mano a mano con Zeppelin TV en la producción de 'Memorias de Idhún', serie de anime basada en la saga literaria juvenil escrita por Laura Gallego. Todavía no hay fecha anunciada para el estreno.

El futuro de Netflix en el entretenimiento

La tarea de Álvaro Díaz, no obstante, se centrará en impulsar formatos de reality shows, talent shows y concursos en español. El catálogo de entretenimiento de la plataforma empieza a coger forma en otros países con espacios como 'Jugando con fuego', 'Love is blind', 'Next in Fashion', 'Queer Eye' o 'The Circle', emitido en Estados Unidos, Francia y Brasil. Sin embargo, todavía hay mucho margen de crecimiento en España. El hueco dejado por Díaz en Zeppelin TV será asumido por Pilar Blasco como parte de sus funciones como CEO de Endemol Shine Iberia.