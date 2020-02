8 momentazos por los que echamos de menos a Amaia en el 24 horas de 'Operación Triunfo'

Han pasado más de dos años desde que Amaia Romero se convirtiera en la ganadora de 'Operación Triunfo' 2017, una edición que logró recuperar el formato y cuyo éxito ha sido ampliamente analizado. Además de por conseguir llegar al público de las redes sociales, el triunfo de OT 2017 no podría explicarse sin sus 16 concursantes, los cuales nos dejaron momentos para el recuerdo que ya forman parte de la historia de la televisión.

1 "Qué rollo surfero si yo soy de Pamplona"

La concursante de Pamplona se convirtió en la ganadora de la edición, además de por su innegable talento (la actuación de "Shake it Out" cuenta con más de nueve millones y medio de reproducciones en YouTube). A lo largo de su concurso nos regaló varios momentos inolvidables, y en FormulaTV hemos querido hacer una selección de los mejores,

Amaia en la Academia de 'Operación Triunfo'

Uno de los momentos más icónicos del paso de Amaia por la Academia de Operación Triunfo fue cuando el programa les propuso a los concursantes un cambio de imagen de cara a una nueva gala. El paso de la pamplonica por peluquería no fue como esta realmente esperaba, pues le vendieron la idea de unas mechas con un "rollo surfero" que no terminaba de convencerle.

El momento más divertido llegó cuando tuvo que realizar un pase de micros con el papel de plata en la cabeza, y en su encuentro con su compañera Aitana manifestó a esta la vergüenza que le daba el momento. "Es que parezco una bruja", expresaba esta, comentándole que lo del rollo surfero y contándole lo que le pasó por la cabeza en el momento en el que dijeron eso. "Pero qué dices de surfero, qué me estás contando si yo soy de Pamplona", espetaba Amaia. Una frase memorable que conquistó a las redes sociales.

2 "Me encanta mirar a los aspersores"

Amaia en la Academia de 'OT 2017'

Cuando Amaia no estaba ensayando, en alguna clase o sentada al piano, la artista se evadía mirando a las musarañas... o a los aspersores. Y es que una de sus confesiones más extrañas y sonadas fue la que le hizo a Alfred García cuando mirando hacia el jardín le confesó: "Me encanta mirar a los aspersores". "Ya, expulsan agua a veces", contestaba este, en sintonía con su compañera.

3 Reivindicativa

Amaia durante los castings de 'OT 2017'

Además de risas, Amaia nos dejó grandes lecciones. En uno de los momentos en el baño en el que terminaba de prepararse para una gala con Aitana, la intérprete de El relámpago aseguró que tenía muchos pelos en las piernas y no pensaba quitárselos para la gran noche. "¿Sabes qué? No me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelos", argumentaba esta a su compañera de concurso. Una reivindicación que le hemos visto abanderar más tarde, cuando ya fuera de la Academia se convertía en noticia por aparecer en varios eventos o en publicaciones de redes sociales sin depilar.

4 "Para airearme el chocho"

Aitana y Amaia en 'OT 2017'

Amaia nos conquistó, entre otras muchas razones, por su naturalidad. La de Pamplona decía lo que todos alguna vez hemos pensado o hemos dicho en nuestro círculo más cercano. Y nos reímos porque no nos parece lejano, pero es algo que nadie en televisión se atrevió a decirlo antes con tanta naturalidad. Amaia parecía no dar importancia a las cámaras, como si tras ellas no hubieran mil ojos mirando, y por eso cuando le pusieron un conjunto con las mangas holgadas dijo lo que le vino a la cabeza al menear la tela: "Pues airea muchísimo, para cuando me sude el sobaco".

Una escena que se repitió tiempo después, cuando hubo de vestir un mono para la gala 12 que, esta vez, llevaba las holguras en las piernas. "Lo que tenías en los sobacos para Navidad ahora lo tienes en las piernas", apuntaba su compañera Aitana. "Es verdad, para airearme el chocho", soltaba Amaia, que acto seguido parecía arrepentirse de la brusquedad de sus palabras, pero que ya había vuelto a protagonizar otro gran momentazo.

5 Carne de broma

Amaia y Miriam en la Academia

El buen rollo que unía a los concursantes de Ot 2017 hacía que, entre ellos, hubiera una confianza instalada que utilizaban para gastarse bromas mutuamente. Una de las más destacadas fue en la que todos se compincharon para llevar a cabo con Amaia una de las bromas más divertidas de la edición. Escondidos en las habitaciones, hicieron creer a la de Pamplona que estaban haciendo pruebas en plató en las que debía estar.

Miriam Rodríguez, aprovechando que no estaba muy bien de la garganta, fue en su busca y justificó su ausencia en plató por su malestar. La pobre Amaia, pensando en la posible bronca que le iban a echar, paseaba de un lado a otro de la academia buscando su justificación perfecta. La broma está disponible en YouTube, cuenta con más de un millón y medio de visualizaciones y tiene una duración de 43 minutos. Toda una fechoría improvisada que hizo las delicias de los seguidores del 24 horas.

6 De alma asustadiza

Amaia alucina con el truco del Mago Pop en 'OT 2017'

Pero si algo mantenía a los fanáticos del 24 horas aferrados a este, era la posibilidad de que algún compañero (especialmente Roi Méndez) llevara a cabo un susto a Amaia agarrándole el pie por debajo de la mesa donde esta se sentaba a comer. Da igual cuántas veces esto sucediera, Amaia caía una y otra vez en la trampa, porque demostrado quedó que es una persona muy fácil de sorprender, solo hay que recordar la visita del Mago Pop para corroborarlo, y es que la artista quedó totalmente impresionada con los trucos de magia que este realizó ante los concursantes.

7 Jugando con las cámaras

Amaia jugando con la cámara en la Academia

Dada su naturalidad, parece que Amaia no pensaba en todas las cámaras que les rodeaban. Pero estas, lejos de ser inexistentes para ella, eran un motivo de juego. A la artista le parecía de lo más gracioso que estos aparatos la siguieran en cada movimiento, y alguna vez la podíamos ver jugando con ellas al escondite, momentos que nos regalaron planos de lo más desternillantes.

8 "Perdón" y "gracias" constante

Amaia durante su actuación en los Goya 2020

Aunque, al margen de todos los momentos que nos regaló en su paso por Operación Triunfo', a Amaia siempre será recordada por sus constantes "buah", "perdón" y "gracias", palabras que repetía constantemente aunque no vinieran a cuento. También su "qué horror" o su "no pasa nada" para quitar hierro a los asuntos, frase que más tarde ha terminado formando parte de su álbum debut, Pero no pasa nada. Son muchos los momentos únicos que Amaia dejó en su paso por OT 2017, momentos que siguen sacando sonrisas cuando a día de hoy son recordados.