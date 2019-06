Amaia recuerda Eurovisión 2018 y "Tu canción": "No estaba cómoda; la escucho y no me representa"

"Tu canción" es el tema con el que Amaia Romero y Alfred García representaron a España en Eurovisión 2018, ocupando el 23º puesto tras las votaciones. Puede que la mayoría de espectadores no se sintiese identificado con el tema, tal y como, a la vista de sus últimas declaraciones, le ocurrió a la propia cantante. Así lo ha desvelado Amaia en una entrevista a Cadena 100: "La escucho y no siento que me represente, la verdad".

Amaia y Alfred en Eurovisión 2018

Amaia Romero reconoce que después de que finalizase el talent show "estaba un poco perdida". Y es que nada más salir de la Academia, y en pleno shock por la repercusión mediática en la que se vieron envueltos todos los concursantes, empezó la promoción del Festival de Eurovisión 2018 sin que tuviera tiempo a asimilar las cosas. A esto se le sumó el hecho de que "no tenía el poder de decisión de ahora", apunta la cantante, que añade lo siguiente: "No me gustaba y no me sentía cómoda con eso".

No obstante, Eurovisión también tuvo aspectos positivos para la pamplonesa: "Lo recuerdo con mucho cariño. Ha formado parte de mi vida y he aprendido muchas cosas". Entre ellas, a desenvolverse mejor en las entrevistas. Estas palabras puede que sirvan para contentar a aquellos que no compartan su opinión sobre el Festival, aunque, como bien dice Amaia, "no es ningún drama".

Presión de la discográfica

Amaia también ha reconocido en una entrevista a El País que tuvo que enfrentarse a la presión de Universal Music para que sacara su álbum lo antes posible: "Había mucha prisa por sacar un disco". Pero ella tenía claro lo que quería: "Hacerlo bien y cuidar cada detalle (...), hacerlo perfecto. Entonces dije que necesitaba más tiempo". El resultado completo no lo conoceremos hasta septiembre. Para amenizar la espera se pueden escuchar dos de los temas que incluirá: "El relámpago" y "Nadie podría hacerlo".

La decisión de la ganadora de la novena edición de 'Operación Triunfo' choca totalmente con la filosofía del concurso, que siempre busca aprovechar el momento sin pararse a pensar en la carrera de fondo y con criterio de los participantes con mayor potencial. Amaia es consciente de ello y de sus consecuencias: "Si lo hubiese sacado (el disco) tras OT, igual hubiese tenido mejores números, pero entonces no tendría cosas que ahora tengo como la libertad". Además de más libre, la intérprete de "El Relámpago" se considera, según ha explicado para la revista Papel, "una persona más inteligente de la imagen que daba en el concurso".

Su mayor apoyo

Está claro que Amaia se intenta mover por el sentido común, de ahí que no haya dudado en rodearse de personas que también lo hacen, como su hermano y representante Javier. La confianza que la triunfita depositada en él es más que evidente: "Es la única persona que es 100% segura. Me ha ayudado un montón y es una pieza fundamental para conseguir esto. Es mi mayor apoyo". Javier tampoco tiene demasiada experiencia en la industria musical, por lo que ambos están "aprendiendo" su funcionamiento.