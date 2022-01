Amazon Prime Video no se mueve de España. Los planes del servicio digital tienen en nuestro país un punto muy estratégico, el cual se pretende seguir explotando tras haber brindado títulos tan característicos como 'Celebrity Bake Off', 'El Cid' o 'La Templanza'. Tras su primera oleada de producciones originales locales, desde el gigante del comercio se ha congregado a la prensa para anunciar las novedades que aterrizarán próximamente en el catálogo de su plataforma de streaming.

Javier Gutiérrez en la presentación de Amazon Prime Video

El título con el que se ha arrancado la ronda de novedades ha sido 'Mañana es hoy', la primera película original de Prime Video en España, que llegará directamente al servicio sin pasar por cines. Para afrontar este desafío pionero, se ha contado con el talento de uno de los veteranos del humor español, el director Nacho Velilla, que en este proyecto entrelaza comedia y ciencia ficción al hacer viajar en el tiempo a una familia tras ser víctima de una tormenta eléctrica. Ese chispeante suceso traslada a los protagonistas de la comodidad del año 1991 al acelerado 2022, marcado por el trap y los smartphones.

El elenco de 'Mañana es hoy' está formado por Javier Gutiérrez, Carmen Machi, Silvia Abril, Carla Díaz, Pepón Nieto, Antonia San Juan, Mina El Hammani o Aixa Villagrán, que encarnarán a los personajes de ambas décadas, mostrando el choque cultural de dos épocas tan cercanas pero tan distintas. El plan de Amazon es lanzar la cinta este mismo año, por lo que no habrá que esperar demasiado para descubrir su primer esfuerzo cinematográfico.

Daniel Benmayor en la presentación de Amazon Prime Video

Cine a lo grande

Dejando de lado la comedia, pero sin despojarse de la confianza en la ciencia ficción, también se ha anunciado 'Awareness', un blockbuster en toda regla que pretende derrocar cualquier limitación que haya maniatado al género en nuestro país. Desde su título anglosajón, este filme dirigido por Daniel Benmayor ('Bienvenidos a Edén') tiene una evidente vocación internacional, sobre todo apoyada en otros atractivos tan poderosos como la acción, el drama adolescente y el thriller, que también vertebran su relato.

La película sigue los pasos de Ian, un adolescente que vive junto a su padre alejado de la sociedad. Ambos se ganan la vida llevando a cabo pequeños robos para subsistir. Para que no les cacen tienen un arma secreta: los poderes sobrenaturales del adolescente protagonista. Ian tiene la capacidad de proyectar imágenes en la mente de gente, lo cual le permite controlar la psique de los demás. Cuando pierde el control de ese poder en público, se convierte en el objetivo de dos bandos entre los cuales tendrá que decidir, y de su resolución dependerá el destino del mundo. El desarrollo de 'Awareness' está en una etapa más temprana, por lo que tardará más tiempo en aterrizar en Prime Video.

Juan Gómez-Jurado en la presentación de Amazon Prime Video

La adaptación más esperada

El gran bombazo de la presentación ha llegado cuando se ha pasado al apartado de series. En abril del año pasado, se anunciaba que el novelista Juan Gómez-Jurado había firmado un acuerdo de desarrollo con Prime Video, pero no se habían desvelado los frutos de ese prometedor pacto... hasta ahora. El primer golpe sobre la mesa será la serie de "Reina Roja", la trilogía literaria que ha alcanzado cifras millonarias de ventas con su voraz acercamiento al suspense.

Como sucede sobre al papel, la protagonista de 'Reina Roja' es Antonia Scott, una mujer realmente brillante. Sin ser policía, ha sido capaz de resolver multitud de crímenes gracias a su extraordinaria inteligencia. Pese a lo positivo que reporta al mundo, ese don se ha convertido en un arma de doble filo para ella, ya que también ha sufrido muchas pérdidas y le ha llevado a encerrarse en su ático de Lavapiés. No obstante, esa reclusión es puesta a prueba cuando un nuevo caso llama a su puerta.

"Trabajamos de una manera muy fluida y estamos creando una relación Jon-Antonia. Él está muy encima pero nos deja una libertad muy grande al equipo de guion", afirma Amaia Ormaetxea, responsable de la adaptación. En cuanto a los nombres que integrarán el reparto, aunque ya están seleccionados, no se ha querido comentar nada por el momento. "Ha habido propuestas muy locas por parte de los lectores. Los personajes ya no son solo míos. Son de Amaia y del equipo de Amazon porque no queremos fallar a los 2 millones de lectores", añade Gómez-Jurado.

Mariano Barroso en la presentación de Amazon Prime Video

Viaje a Marbella

Subiéndose a otra moda, Amazon producirá su propia serie criminal ambientada en la Costa del Sol con 'Los Farad'. Todavía en proceso de desarrollo -tanto que su título es provisional-, esta serie de ocho episodios observará los hechos reales acontecidos en los años ochenta en una Marbella donde todo parecía posible. El protagonista es Óscar, un joven en busca de una identidad que encuentra su lugar en el mundo en una familia que se dedica al tráfico de armas.

Los creadores de 'Los Farad' son los veteranos Mariano Barroso y Alejandro Hernández, que han colaborado previamente en 'El día de mañana' o 'La línea invisible'. Por lo tanto, el dúo de guionistas vuelve a viajar al pasado para retratar un momento de cambio en España como fue la década de los ochenta. "El mundo de Marbella es muy interesante visual y socialmente. También nos permite mostrar las idiosincrasias y las pequeñas mezquindades de los personajes", concluye Barroso.