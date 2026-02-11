Por Sergio Navarro |

Coincidiendo con el el mes de nacimiento de John Ford, AMC Networks ya ha dado el pistoletazo de salida a AMC Western, el único canal premium en España dedicado íntegramente a este prolífico género cinematográfico que ha sido capaz de reinventarse a lo largo de las décadas sin perder su esencia épica. Paisajes infinitos, duelos al sol, héroes solitarios, los inconfundibles silbidos de Ennio Morricone.... el western es sin duda uno de los géneros más evocadores de la historia del cine.

Antonio Ruiz, Director General y Vicepresidente Ejecutivo de AMC Networks International Iberia & Latin America, señala: "En AMC Networks gestionamos el portfolio de marcas temáticas más amplio de la televisión de pago en España, siendo además líderes indiscutibles de audiencia en cada una de sus temáticas, y AMC Western, gracias al apoyo de nuestros partners, no será una excepción. AMC Western es un proyecto muy ambicioso con una apuesta máxima por la calidad, con el objetivo de convertirse en la referencia absoluta del género en nuestro país".

Posado de los protagonistas de 'Caravana de mujeres'

Dani Pérez, Vicepresidente de Distribución y Programación de las marcas de ficción, factual y documentales de AMC Networks International Iberia & Latin America, señala: "Estamos entusiasmados con AMC Western, un canal donde nos reencontraremos con obras maestras incontestables de la historia del cine, rescataremos títulos injustamente olvidados y descubriremos películas que permitirán al espectador tener un conocimiento más profundo del género".

Los pilares de su programación

Fotograma de 'Los odiosos ocho'

AMC Western presta especial atención en su programación a los grandes artífices que dieron forma al género, tanto delante como detrás de la cámara, con directores imprescindibles comoy estrellas icónicas como John Wayne, Clint Eastwood, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, Henry Fonda, Joan Crawford, Robert Redford o Paul Newman, entre muchos otros.

La programación de AMC Western recorre los principales subgéneros y etapas del cine de vaqueros: desde los grandes clásicos de los años 30 en adelante y las joyas de la edad de oro de Hollywood, como 'Cimarrón' (1931), el primer wéstern que ganó el Oscar a Mejor Película, 'El zurdo' (1958), dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Paul Newman, o 'Caravana de mujeres' (1951) de William A. Wellman, reconocida por aportar un enfoque femenino singular dentro del género; pasando por el western crepuscular que a partir de los 60 y 70 revisó los mitos del cine del Oeste, con títulos como 'Dos hombres y un destino' (1969), protagonizada por Newman junto a Robert Redford y ganadora de cuatro premios Oscar, 'Bronco Billy' (1980), dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, o 'Pat Garrett y Billy el Niño' (1973) de Sam Peckinpah, cineasta conocido por revolucionar el cine con su estilo violento y poético, y cuya banda sonora fue compuesta por el mismísimo Bob Dylan.

La parrilla también ofrecerá los emblemáticos eurowestern rodados en Italia y España, muchos de ellos filmados en localizaciones icónicas de Almería u Hoyo de Manzanares, que convirtieron nuestro país en un escenario clave del género, como 'El blanco, el amarillo y el negro' (1975) de Sergio Corbucci, 'El día de la ira' (1967) de Tonino Valerii, o 'Hasta que llegó su hora' (1968), obra maestra de Sergio Leone con un reparto estelar encabezado por Henry Fonda y Claudia Cardinale. Todo ello sin olvidar el neowestern: grandes títulos contemporáneos que demuestran que el cine del Oeste sigue más relevante que nunca, como 'Los odiosos ocho' (2005) de Quentin Tarantino, 'El forastero' (2002) de Randa Haines, o 'Deuda de honor' (2014), dirigida por Tommy Lee Jones.

Imagen de la película 'El zurdo'

Un "Se busca" al mes

Cada mes AMC Western ofrecerá el especial "Se busca", centrado en figuras clave del género. En febrero, el ciclo arranca con John Wayne, el gran mito americano, con títulos como 'El Dorado' (Howard Hawks, 1966), 'Río Lobo' (Howard Hawks, 1970), 'Valor de ley' (Henry Hathaway, 1969), 'Los cuatro hijos de Katie Elder' (Henry Hathaway, 1965), 'Hondo' (John Farrow, 1953) y 'El último pistolero' (Don Siegel, 1976), película que marcaría su despedida de las pantallas.

El nuevo canal, repleto de obras maestras y títulos de culto desde la edad de oro del cine hasta la actualidad, se puede disfrutar en los principales operadores: Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, DIGI, MásMóvil, R, Avatel, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify. También se puede ver en Prime Video a través de AMC Channels.