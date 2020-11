'La casa fuerte 2': Sonia Monroy, tercera concursante expulsada de la edición

La noche del domingo 29 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su undécima gala en Telecinco, en la que Tom Brusse, Sandra Pica, Tony Spina y Sonia Monroy se jugaban su permanencia en el concurso tras su nominación. Las dos parejas estuvieron desde entonces en manos de la audiencia, quien votó en positivo en esta ocasión, lo que concluyó con la expulsión de Sonia, al ser la menos votada.

Los nominados en la Gala 11 de 'La casa fuerte 2'

Antes de conocer la decisión de la audiencia, los concursantes repartieron entre los cuatro nominados sus "lingotes negros", es decir, debían manifestar a quién de los cuatro preferían ver fuera. Una ocasión que concluyó con Tom con más lingotes, un total de cuatro, mientras que Sandra obtuvo tres, Sonia, dos; y Tony, tan solo uno. De hecho, el italiano fue el primero en ser descartado como expulsado, decisión que celebraron muchos de sus compañeros.

En el lado contrario, Sandra se mostró especialmente nerviosa, algo que no pasó desapercibido a ojos de Jorge Javier Vázquez. "La espera es lo peor", reconocía la concursante, que fue la segunda en ser salvada por la audiencia. "No me esperaba que me salvaran. Prefería que lo salvaran a él, porque así yo me iba con mi familia", reconocía Sandra, tras su salvación, al apostar porque Brusse, su pareja, "ha estado bien todo el concurso. Ahora tengo miedo de haberle afectado a él".

"Tenía ese presentimiento"

La salvación de Spina y Pica dejaba un duelo entre sus parejas, Tom y Sonia, quien fue la expulsada definitiva de la semana, algo que no pareció sorprenderla. De hecho, su expulsión llegaba apenas una semana después de que su marido JD tuviera que abandonar el programa. "Me voy feliz, porque mis compañeros me quieren, me llevo muchos amigos. Tenía ese presentimiento", reconoció Monroy, quien repartió un par de que pequeños Oscar: uno para Albert Álvarez, "porque es un tío que me ha calado hondo, es noble", y otro para Mahi Masegosa, dada su buena relación en el concurso.