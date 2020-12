Rebeca se emociona al hablar de sus padres en 'La casa fuerte': "Por ellos he dejado a un lado relaciones"

*En elaboración

La noche del martes 1 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su duodécima gala, en la que Rebeca Pous se enfrentó al conocido como "espejo del alma", tal y como hicieron ya otros concursantes como Asraf Beno o Albert Álvarez. Un momento en el que la cantante recordó parte de su trayectoria y se emocionó especialmente al hablar de sus padres, antes de tener ocasión de hablar brevemente con su progenitora, Francisca.

Rebeca se sincera en 'La casa fuerte' antes de hablar con Francisca, su madre

La concursante se enfrentó al reto tras una fuerte disputa con Aurah Ruiz, por la que Rebeca confesó que "ahora mismo no me siento nada bien, porque no me gusta hacer daño a nadie". "No creo que sea de recibo los ataques que he recibido hacia mi persona y que se me achaquen temas tan serios", prosiguió Pous, que se describió como una "luchadora desde que tenía catorce o quince años y no voy a parar hasta el día que me muera". A raíz de esa discusión, cuando Lara Álvarez le planteó a Pous si quería o no que la acompañaran sus compañeros, la artista se decantó por dejarlo a la libre elección de los mismos, momento en el que Aurah fue la única que optó por abandonar el lugar.