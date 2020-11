Chabelita, dolida por el silencio de su madre en 'La casa fuerte': "Antepone las cámaras a mi tranquilidad"

La noche del domingo 29 de noviembre, Telecinco emitió la undécima gala de 'La casa fuerte', en la que Sonia Monroy se despidió el de reality, mientras que Aurah Ruiz ocupó su lugar como nueva concursante. Además, el programa emitió el momento en el que Chabelita Pantoja decidió no visitar a su familia durante el fin de semana, tal y como le había ofrecido la organización, por lo que se le brindó la ocasión de llamar por teléfono a su madre, Isabel Pantoja, quien optó por no conversar con su hija, para decepción de la concursante.

PIsa Pantoja habla con Asraf en 'La casa fuerte' sobre si ir o no a ver a su madre

"¿Costó tomar la decisión?", planteó Jorge Javier Vázquez durante la gala, ante lo que Pantoja reconoció que "un poco". "Si lo has decidido, es porque has pensado que era lo correcto. Las cosas hay que valorarlas en el momento, no te comas la cabeza", la animó el presentador, antes de que se emitiera el momento en el que la concursante conversaba con su pareja antes de optar por no acudir al encuentro de su madre. "No me va a decir nada porque sabe que voy a volver al programa. No la quiero comprometer", confesó Chabelita, quien apostó porque "no voy a solucionar nada en esa conversación" y "me voy a quedar ralladísima". "No voy a ir. Mi decisión está tomada", concluía la concursante, quien se mostró muy segura al afirmar que su madre "lo va a entender y va a estar orgullosa". Un vídeo tras el cual Isa rompió a llorar, en directo, al reconocer que "he tomado una decisión de forma egoísta". "Ahora mismo, no tengo ganas de estar aquí. Me quiero ir a mi casa", soltó la concursante, entre lágrimas.

Tras su decisión, el programa le brindó la oportunidad de hablar por teléfono con la tonadillera, quien había desconectado su móvil, algo que no sorprendió a Isa dada la situación. Sin embargo, al llamar a alguien que convivía con su madre en Cantora, Pantoja decidió no hablar directamente con su hija, para consternación de Chabelita. "Sabía que estaba mal, pero cualquier cosa para mí es importante", lamentó la concursante, llorando, tras lo cual señaló que "no ha tenido intención de hablar conmigo. No estoy para que me den un corte". "Hablé con una persona que estaba con mi madre y sí que me dio algún mensaje de mi madre. Que deseaba que estuviera bien en el concurso, que hablaríamos fuera, pero me esperaba que me dijese algo ella", explicó Isa, después de confesar que "intento entenderla". "Yo quería que mi madre me dijese aunque sea 'ya hablaremos'. Lo mismo que me dijo la mujer que está con ella, pero de su boca. Me habría quedado más tranquila", reconoció la concursante.

"Ella no se pone en mi lugar"

Isa Pantoja recuerda su intento de ponerse en contacto con su madre en 'La casa fuerte 2'

Chabelita realizó un segundo intento, en el que obtuvo el mismo resultado: habló con una tercera persona y no con su madre. "Quería saber cómo estaba, pero por ella. Parece que está enfada conmigo", declaró la concursante, quien apostó porque "me habría pegado el viaje para nada" e incluso puso sobre la mesa la posibilidad de que, de haber ido al encuentro de su madre, se habría encontrado cerradas las puertas de Cantora. "Estoy aquí, estoy preocupada. Yo sí me pongo en su lugar, pero ella no se pone en mi lugar", se quejó Isa, quien apostó porque la tonadillera "prefiere no decirme nada a que salga su voz en la tele".

"No iba a preguntarle nada de mi hermano. No me parece que tenga que preguntarle nada. Necesito que me diga cualquier cosa, no quiero más", aseguró Pantoja, quien ya en la gala defendió que "es lo que opinaba y lo que sigo opinando, aunque ahora estoy más tranquila". "Antepone las cámaras a mi tranquilidad", reiteró la concursante, a quien Jorge Javier trasladó un mensaje de su hermano, Kiko Rivera: "mientras él este, nunca más te vas a sentir sola". "Lo sé porque, en el fondo, hemos compartido muchas cosas. Hemos vivido lo mismo y yo también siempre voy a estar para él. Es mi hermano y es la figura paterna que he tenido en mi vida. Siempre vamos a estar juntos", respondió Chabelita, quien reconoció que tanto Rivera como su madre "están al mismo nivel", razón por la que la situación era "tan difícil".