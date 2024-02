Ana Belén denuncia en 'Lo de Évole' el abuso que sufrió por parte de un director de cine

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Después de la entrevista de C. Tangana, en la que el artista arremetía contra 'Operación Triunfo' por creer que el formato buscó generar polémica con su actuación en el programa, y la charla con varios supervivientes del accidente aéreo de Los Andes, Ana Belén se sentará en 'Lo de Évole'. Los seguidores de la cantante podrán ver la entrega el domingo 4 de febrero a las 21:30 horas en laSexta.

Jordi Évole y Ana Belén en 'Lo de Évole'

Tal y como avanza la promo, la cantante afirma haber sufrido un caso de abuso por parte de un director: "Sí, y no como sutiles. Hay uno que dices, 'Agh'. Fuera de rodaje, con director. (...) Yendo por la calle, de noche, me arrincona contra la pared y me besa, (...) pero sin haber habido insinuación antes ni...", asegura la artista en el programa. Además, Ana Belén comenta que, si desvelase su nombre, todo el mundo le conocería, evidenciando su importante estatus en la industria.

Tuvo que grabar una película entera con él

Por otro lado, explica que fue una situación "desagradable" y que, en ese momento, solo pensaba en llegar pronto a su hotel. Tras vivir esta situación, Ana Belén tuvo que grabar el proyecto con este director de cine: "Luego tuve que rodar toda la película y no hubo nada". En esta entrevista, la que será la presentadora de los Premios Goya 2024 también hará un repaso a su larga trayectoria como cantante y actriz y charlará con Jordi Évole sobre la actualidad política de España.