Ana Bernal-Triviño se desliga de la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco

En otoño de 2021, es muy probable que Rocío Carrasco vuelva a ser la protagonista de la parrilla televisiva de Telecinco debido al estreno de la segunda temporada de su docuserie, ahora centrándose en la familia Mohedano y titulándose 'En el nombre de Rocío'. No obstante, una de las personas que más contribuía en los debates que se generaron en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' descarta participar en la incipiente etapa de la producción.

Ana Bernal-Triviño en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

La tertuliana que no muestra interés en formar parte de 'En el nombre de Rocío' es Ana Bernal-Triviño. La periodista especializada en violencia de género y profesora en la Universitat Oberta de Catalunya ha despejado la cuestión sobre si estaría en los nuevos episodios de Rocío Carrasco hablando sobre su relación familiar y ha sido muy clara: "No lo tengo previsto", anunciaba ella.

"La próxima temporada va sobre la familia y mi especialidad no es la prensa del corazón", añadía, dejando claro que ese no es el ámbito al que ella está acostumbrada. "Estoy pagando muy caro por la temporada anterior y no me apetece repetir lo mismo", confesaba también, refiriéndose a las críticas y a la exposición a la que se ha enfrentado durante la primera tanda de emisiones.

Su reacción

Al ver cómo los medios de comunicación televisivos se hacían eco de sus palabras, Ana Bernal-Triviño ha aclarado todo en sus redes sociales. "Para empezar, a mí nadie me ha invitado a la segunda temporada. Yo no he rechazado a nadie porque a mí nadie me ha pedido que vaya. Yo solo he dicho a esa pregunta que tanto me comentáis que yo no me veo en un programa sobre la familia de Rocío Carrasco", comenzaba diciendo la periodista.

"Yo soy especialista de violencia de género, no especialista de prensa del corazón. Mi perfil no encaja en esa segunda temporada. Yo no solo soy periodista, tengo mi universidad como trabajo principal", insistía la profesora. "Me gustaría que no se haga un mundo de esto y se le dé un sentido que no es el que corresponde. Y por favor, por encima de todo, en un día con cuatro asesinadas, no hagamos un debate o noticia de si yo participo o no cuando para empezar no hay invitación ni nada de nada. Era una pregunta de hipótesis. Da igual que yo esté o no esté. El mundo sigue. Y hoy toca hablar de las cuatro asesinadas, por favor", sentenciaba Ana Bernal-Triviño.

Si estás siendo víctima de violencia machista, tienes a tu disposición el teléfono 016 o el correo electrónico [email protected] En el caso de que sufras alguna discapacidad auditiva o del habla, puedes llamar al 900 116 016.