Una semana después de la victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes 2021', su concurso y, sobre todo, la entrevista que concedió a Carlos Sobera en 'Ahora, Olga' siguen dando mucho de qué hablar. Rosa Benito, una de las personas de la familia Mohedano que más ha hablado semana tras semana, aprovechaba su espacio en 'Ya es mediodía' para comentar las palabras de la mujer de Antonio David Flores.

Alba Carrillo y Rosa Benito en 'Ya es mediodía'

Desde el programa de Mediaset, le han puesto un vídeo a la tertuliana en el que aparecía Rocío Flores hablando por primera vez tras 'Ahora, Olga'. "No es nada fácil, hacer lo que ella hizo anoche con bastante clase, con bastante educación, con bastante saber estar para todo lo que hay y que ha tenido 48 horas, que a nadie se le olvide. Habló con el corazón y es eso con lo que me quedo", confesaba la hija de Rocío Carrasco. "Llevo 4 meses respetando lo que se ha dicho de mí y de toda mi familia y ahora lo que me queda es respetar las vivencias que ha tenido Olga".

Rosa Benito reaccionaba a estas palabras, mostrándose incrédula con la mujer de Antonio David Flores. "Quiere muchísimo a Olga y lo veo muy bien, que los hijos se críen con otra pareja es lo bonito, me parece muy bien... Yo no he visto que Olga se haya portado mal con esos niños", le expresaba a Sonsoles Ónega.

Rosa Benito cuestiona a Olga Moreno

Sin embargo, la ex de Amador Mohedano apuntaba que no todo ha sido de color de rosa durante la infancia de los niños y cuestionaba el testimonio de Olga: "No me creo que no hayan hablado mal de Rocío Carrasco, si has hecho una portada con niños para hacer daño a la otra parte, en casa algún comentario ha tenido que haber, y duro".