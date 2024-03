Por Beatriz Prieto |

El programa once de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' contó con la novedad de la "hoguera de las hogueras", en la que los protagonistas de la edición descubrieron cómo habían reaccionado sus respectivas parejas a sus imágenes a lo largo del reality. Unos vídeos que, lejos de calmar las aguas para todos, reavivó el enfado de algunos de ellos, entre los que se encontraba María Aguilar, quien incluso se negó a saludar a David Vaquero cuando ambos se reencontraron en su tensa hoguera final.

María reprocha a David su comportamiento en 'La isla de las tentaciones 7'

El manchego aseguró ser consciente de que, lo que resultó ser una acertada predicción. "Cuando veamos las imágenes y me expliques las cosas, me pensaré si quiero saludarte o no", explicó la andaluza que, para su sorpresa, recibió la misma réplica de su novio., saltó María, iniciando un rifirrafe con David, en el que este le echaba en cara sus comparaciones entre él y Álvaro Boix o que hablara de la conexión con el soltero., replicó la andaluza, que incluso afirmó que "das asco" en las imágenes.

"Es que tiene cojones que vengas tú aquí a decirme algo de mis imágenes. ¡No he hecho nada! ¡Nada!", se defendió María, por lo que David cuestionó "qué he hecho yo". Su novia procedió entonces a señalar que había más límites que besarse y le echó en cara que hubiera dormido con Zaira, además de las "cosquillitas y, según ella, tocamientos". "Te estás pasando cuando no he hecho absolutamente nada. A mí no me hables así", insistió David, aumentando la tensión. "¡Te hablo como a mí me da la gana!", saltó María.

"Tengo la conciencia tranquila"

"Me hace gracia, porque yo en mi cabeza no he hecho nada. Tengo la conciencia tranquila y que me esté liando esta, no lo entiendo", aseguró David, antes de argumentar lo único que había hecho era "tentarme". Se inició así otro cruce de reproches entre ambos, que acabó dando pie a que David confesara entender "un poco" la reacción de su novia y manifestara que no había hecho "nada para que venga así". Barneda procedió entonces a dar paso a las primeras imágenes, que solo avivaron la tensión entre la pareja por el creciente enfado de María.

"¿Te da un poquito de vergüenza, entiendes que venga como vengo?", planteó la andaluza. "Un poco", respondió David, para agradecimiento de María. Asimismo, la novia del manchego insistió en la declaración de Zaira, quien aseguraba haber compartido "tocamientos" con David. Algo que él negó, incluso después de que Barneda le preguntara si había "utilizado los puntos ciegos" para evitar que les grabaran. El encuentro se veía interrumpido entonces por la propia Zaira, que llegaba con una tablet que parecía contener pruebas que confirmaban sus palabras.