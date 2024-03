Por Beatriz Prieto |

'La isla de las tentaciones 7' inició su recta final con su undécima entrega la noche del miércoles 6 de marzo, en Telecinco, en la que además de emitir la novedad de la "hoguera de las hogueras", el programa mostró un giro de guion de lo más inesperado: la ruptura total entre Sergio y Marieta Díaz, quien incluso llegó a pedir la expulsión del soltero del reality.

Marieta pide la expulsión de Sergio de 'La isla de las tentaciones 7'

"Te he dicho veinte veces que te vayas sola. Te lo he hecho ver así desde el día uno,", subrayó el soltero, cuando Marieta insistió en lo real que era su conexión al hablar de su posible final en el reality.. "Nunca he dicho que no me iría contigo", añadió Marieta, la cual tachó al andaluz de "hipócrita" por marcar distancias cuando había dormido en su cama el día anterior.

Marieta, de hecho, estalló entre gritos en su dormitorio, antes de acudir a enfrentar de nuevo a un Sergio que confesó estar "harto de niñatas": "¿Por qué me tiene que echar por tierra? Todos los imbéciles para mí". "Eres un interesado de mierda, ridículo. Personaje, reventado", le echó en cara la valenciana, a quien el granadino dejó claro que "no quiero una mujer así" en su vida. "No sabes hablar, no tienes modales. Te va a ir muy mal en la vida. Desde el primer día te he dicho las verdades. Si te viene todo grande, no lo pagues conmigo", añadió Sergio.

"No le quiero aquí"

La llegada de Sandra Barneda a Villa Montaña animó a Marieta a lanzar una inesperada petición, tras señalar de Sergio que "me ha fallado" y reconocer tanto haberse "sentido un poco utilizada", como no estar "cómoda con él aquí": "No quiere seguir conociéndome, creo que me ha vendido la moto y yo la he comprado. No le quiero aquí, me hace incómoda la estancia".

La presentadora quiso conocer la opinión al respecto del resto de chicas, que mostraron todo su apoyo a su compañera. "No me entiendo con ella, no me gustan ciertas actitudes y me he cansado", se sinceraba el andaluz, al reunirse con las chicas y Barneda, lo que propició un intercambio de reproches con Marieta, antes de conocer su expulsión del reality. "Es lo mejor que me ha podido pasar porque no tenía ganas de seguir conociéndola", confesó Sergio, en su despedida.