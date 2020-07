Ana María Aldón, indignada por este episodio que no se vio de su paso por 'Supervivientes'

Aunque 'Supervivientes 2020' terminó hace más de mes y medio, lo que sucedió en las hondureñas islas en las que se desarrolla el formato sigue dando mucho de lo que hablar. La última en hacerlo ha sido Ana María Aldón. La mujer de sorprendió a todos con su actitud en la isla y es que con el paso de las semanas acabó convirtiéndose en una de las favoritas de la audiencia para llevarse la victoria. Esta logró encontrar aliados en la isla pero también fuera de ella y prueba de ello es que logró llegar a la gran final del reality show de Bulldog TV.

Ana María Aldón en 'Supervivientes'

Aunque no se llevó la victoria sí logró el cariño del público, algo que tal y como ha confesado en diversas ocasiones, es algo muy importante para ella. Por eso, cuando se daba una mala imagen de su actitud, a esta le afectaba (e indignaba) especialmente. Y precisamente es lo que sucedió con un gesto que la mujer hizo días antes del final del concurso que sin duda fue duramente criticado por la audiencia e incluso por Gloria Camila, la hija de su marido, que no dudó en cargar contra ella por la poca generosidad que habría demostrado.

Ana María logró llevarse como recompensa a una prueba que venció una gran hamburguesa que no quiso compartir con sus compañeros pese a tener la opción de hacerlo. “Viendo esa hamburguesa con el platazo de patatas (...) y teniendo en cuenta que tienen el estómago cerrado y no se lo podrá comer todo, lo hubiese compartido", afirmó indignada Gloria Camila. Pero lo que ella ni el resto de la audiencia sabían es que Ana María sí compartió ese premio con algunos de sus compañeros; un momento que pese a ello nunca fue emitido en televisión, los espectadores nunca supieron lo que realmente pasó.

La verdad, en un directo en Instagram

La propia Aldón lo ha querido explicar en un directo en su cuenta oficial de Instagram. Al ser preguntada por el tema, esta no ha tenido problema en afirmar que sí compartió la comida con sus compañeros. "La hamburguesa la compartí con Rocío Flores", ha empezado diciendo, para después afirmar que además a Albert Barranco y Jorge Pérez les dio pan y patatas. "Eso no salió en el programa, eso no lo sacaron y no se vio. No sé por qué", ha sentenciado la mujer, dejando muy claro que en ningún momento fue tan egoísta como muchos afirmaron en redes sociales o incluso en televisión.