Vivi Figueredo ('Supervivientes 2014') denuncia estar siendo extorsionada con vídeos sexuales

Viviana Figueredo está sufriendo uno de los mayores calvarios de su vida. La que fuera concursante de '¡Supervivientes' en el año 2014 junto a rostros como Carolina Sobe, Amador Mohedano o Anabel Pantoja ha asegurado estar siendo extorsionado por la publicación de varios vídeos suyos de contenido sexual.

Vivi Figueredo en un plató de Telecinco

La modelo ha denunciado a través del blog de Kiko Hernández en la web de Telecinco que varios vídeos suyos en los que mantiene relaciones sexuales con Giancarlo Álvarez, su exmarido, están siendo difundidos por WhatsApp en Paraguay, habiendo llegado incluso a España. Figueredo se prometía con este a mediados de 2018, pero el matrimonio no duró mucho tiempo.

No obstante, la difusión de estos vídeos no es lo único que está sufriendo la también presentadora. Denuncia que está siendo extorsionada si quiere que estos desaparezcan: "No solo tengo que aguantar la difusión de mis vídeos, sino también el chantaje de la gente para borrarlos, que me pide esto a cambio. Por favor, lo único que pido es que se tenga empatía". Algunos usuarios le están exigiendo que les envíe fotos desnuda para, de ese modo, proceder a borrar las publicaciones que tienen colgadas en sus cuentas.

El recorrido de Vivi Figueredo

Vivi Figueredo se encuentra en Paraguay trabajando en el canal Lobo TV. Durante su periplo por España, la modelo fue relacionada con Amador Mohedano, con quien vivió un flirteo en la isla que le valió para pasar por los platós de la cadena. Sin embargo, este no es el único nombre con el que se la relacionó, y es que aseguró que se mensajeaba con otros como José María Gil Salgado o Kiko Rivera.