El asombroso cambio de Albert Barranco tras 'Supervivientes': "He engordado 15 kilos"

Albert Barranco visitó este domingo 14 de junio el plató de 'Viva la vida' para analizar su paso por 'Supervivientes 2020' y dejar a la vista el asombroso cambio físico que ha experimentado en apenas tres semanas, desde que fuese expulsado del reality a las puertas de la final el pasado 28 de mayo.

Barranco en 'Supervivientes 2020' y en 'Viva la vida'

"He cogido 15 kilos desde que acabó el concurso", dejó caer el catalán nada más saludar a Emma García. No hacía falta que lo jurase, pues su imagen en taparrabos, haciendo honor al look que lució las últimas semanas en Honduras, dejaba ver claramente cómo ha ganado peso. Cabe recordar que perdió hasta 12 kilos en el concurso. Además, ha sorprendido a la presentadora con el pelo teñido de rubio y sin la espesa barba que poblaba su rostro en la isla.

Charlando en confianza con Emma García, con quien coincidió en su época de tronista en 'Mujeres y hombres y viceversa', Barranco ha confirmado que sigue con su novia. "Fui a Barcelona a verla nada más llegar y estamos muy bien", reflexionó sobre su situación con Carla Blanco, quien cerró su cuenta de Instagram mientras su pareja participaba en el reality, lo que en su día hizo saltar los rumores de crisis.

Sobre Gloria Camila

Como era de esperar, Barranco tuvo que hacer frente una vez más al caso Gloria Camila. Él sigue en sus trece y confirma que pasó una noche con Gloria mientras ella estaba con Kiko Jiménez. "Cambié de opinión porque yo no soy nadie para vender a nadie y decir algo que una persona no quiere. No quiero dejar mal a nadie. Ella me pide que lo niegue y no soy nadie para no hacer lo que la chavala dice", explicó sobre su cambio de versión, aunque ahora no está dispuesto a volver a mentir por nada ni por nadie. "Simplemente pasó y ya está. Ella lo va a negar y yo voy a decir esto, que es la verdad".