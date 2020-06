El dineral que habría cobrado Rocío Flores por su primera entrevista tras 'Supervivientes' en una revista

Rocío Flores fue sin duda el fichaje estelar de 'Supervivientes 2020'. Tras su estreno en televisión defendiendo a su padre en 'Gran Hermano VIP', la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco le cogió el gusto a la pequeña pantalla y no dudó en embarcarse en una de las aventuras más complicadas de su vida. Ahora, una vez terminado el programa, Flores ha querido hacer balance de su paso por el programa de Telecinco y ha hablado una vez más de la relación con su madre Rocío Carrasco en una entrevista en la revista ¡Hola!.

Rocío Flores en la revista ¡Hola!

Tal y como el periodista Jesús Manuel Ruiz afirmó en 'Sálvame' este miércoles 24 de junio, la chica habría cobrado por dicha entrevista 65.000 euros, una cifra muy elevada que sin duda evidencia el interés mediático que despierta Flores. "¿65.000 euros por no contar nada?", se sorprendió Lydia Lozano, a lo que Jesús Manuel replicó felicitando a Antonio Diéguez, el periodista encargado de dicho tema. "Le ha dado la vuelta a algo que ya sabíamos porque no hay información nueva", afirmó este, recalcando además que con esta entrevista, "atraviesas la barrera (...) vas a una revista no como concursante".

En esta larga entrevista de la que se hizo eco 'Sálvame', respecto a 'Supervivientes', esta ha querido explicar el motivo por el que decidió entrar en el programa de Telecinco. "Hemos sufrido mucho y me generaba mucha ansiedad que la gente opinase de mí sin conocerme. Por eso he ido al reality, para que la gente me conozca como soy... y punto. Antes del concurso, se me tachaba de agresiva", ha explicado la chica, que no se cierra la puerta a volver a televisión "si surge un proyecto interesante". Mientras, la hija de Antonio David Flores explica que seguirá con sus estudios de nutrición.

Mensaje a su madre Rocío Carrasco

Paralelamente, Flores también habla de la relación con su madre, que considera que "debe arreglarse porque es una persona fundamental en mi vida". Se muestra convencida que "ahora es ella la que tiene tomar la decisión del acercamiento, especialmente porque mi hermano la necesita más" y confiesa que "si la volviese a ver, lo que haría es darle un beso y un abrazo (...) porque la echo de menos". Además, está segura que si Rocío Jurado siguiese viva, esto no habría llegado a este punto. "Estoy segura que nada de esto hubiese pasado (...) era una abuela diez y yo era su ojito derecho".