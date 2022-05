Ana María Aldón acudió a 'Sálvame' el 11 de mayo para comenzar los preparativos de la "Sálvame Fashion Week". En su misión de vestir a los colaboradores, ha llegado el turno de Lydia Lozano, con quien atraviesa una gran polémica, pues, según parece, la colaboradora ha difundido información falsa sobre ella. Como no podía ser de otra manera, el programa de La Fábrica de la Tele sacó a la luz esta disputa y la diseñadora empezó su intervención con una broma camuflada en ironía: "Pues vamos a tomar medidas, ¿no?", decía mientras le pasa la cinta métrica por el cuello a la colaboradora.

Ana María Aldón y Lydia Lozano en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez aprovechó el momento para preguntar a la mujer de José Ortega Cano si va a tomar medidas contra la tertuliana. La invitada dejó claro que no: "Yo le diría a Lydia que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. No es lo que se dice, es una acusación y es tan grave como afirmarlo". La periodista saltó a la defensiva sin dudarlo: "Primero quiero decirte [...] que era una cosa que creí que era verdad. Además, se lo conté a un compañero, no lo dije nunca en directo".

Aldón considera que sí que ha difamado su imagen y aprovechó el momento para echárselo en cara: "Podéis tener la opinión que queráis, pero lo que no se puede es difamar de esa manera". Lozano no pudo evitar ponerse seria con la invitada: "En el momento en el que yo lo haga en directo, me lo puedes decir. Yo nunca lo dije en directo [...]. No me puedes decir que te he difamado cuando ha sido una cosa que no he dicho públicamente".

Lydia Lozano cede ante Ana María Aldón

A pesar de las opiniones tan diferentes que ambas colaboradoras tienen, la mujer de Ortega Cano insistía en que no quiere discutir sobre lo que piensan los demás, pues su trabajo es acudir al plató de Telecinco a vestir a los colaboradores y eso es lo que quiere hacer. Sin embargo, se mantuvo firme en su opinión respecto a la periodista: "Yo creo que lo mínimo es pedir disculpas". Como esta insistía en que la colaboradora debía retractarse de todo lo que ha dicho, el presentador convenció a la periodista para que cediera. Finalmente, la discusión acabó con estas palabras de Lozano: "Si tú has entendido que yo he dado a entender algo, te pido perdón".