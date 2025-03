Ana Morgade denuncia un episodio machista en televisión: "Me encerró en un camerino"

Por Redacción |

En la entrega del sábado 15 de marzo de 2025 en La 2 de 'Al cielo con ellas', Henar Álvarez recibía en su plató a Ana Morgade. Como es habitual en el formato, la presentadora daba la oportunidad a la invitada de escribir en un papel el nombre de una persona que no soporte para meterla en el congelador, con el fin de que le pasen cosas malas.

La colaboradora de televisión y humorista pensó rápidamente en un hombre. "Ya se me ha ocurrido un mierdas. Voy a brindar por el peor de los tres. Creo que sigue trabajando en televisión, no me acuerdo del nombre. Fue un jefazo, no sé si sigue siéndolo, en un programa cuando yo estaba empezando, era un saco de mierda que flipas", empezaba contando Morgade.

Ana Morgade y Henar Álvarez en 'Al cielo con ellas'

"Pasaba por delante de mí y decía: 'Esta más escote, que tiene las tetas gordas'", contaba la cómica, denunciando el episodio machista que sufrió en televisión. "Este pavo quería todo el rato que fuéramos en crop top y a mí me daba mucho pudor", decía ella, explicando que habló con el equipo de vestuario para exponerles la situación.

Intentó boicotearla

"El tío se enteró y se chinó. Al siguiente programa me puso un sketch donde yo tenía que salir en ropa interior. Yo no quería hacerlo, llegué y lo pillé por banda y le dije que no quería hacerlo. Se volvió loco como un mono, chillándome. Me encerró en un camerino y me intentó echar del programa, pero no había motivos. Tuve que trabajar con él hasta el final del programa", recordaba Ana Morgade. "Dijo que se aseguraría de que no volviese a hacer televisión nunca más. No te salió, rey, no te salió", zanjaba ella, mirando a cámara.